Los últimos porteros de Vigo

Carlos Boullosa se vio todas las temporadas de Aquí no hay quien viva, donde una disparatada comunidad de vecinos y su portero tratan de salir adelante mientras lidian con conflictos derivados de sus problemáticas personalidades. Sin embargo, asegura por su propia experiencia que poco tienen que ver las aventuras televisivas con la realidad.

Este hombre es uno de los pocos porteros de edificio que todavía quedan en Vigo. Es un oficio en extinción: apenas queda una docena en toda la ciudad y a algunos de ellos ya les advirtieron que cuando se jubilen, no serán reemplazados. En su caso lleva 15 años al frente del número 5 de la calle López Mora, un edificio de 84 viviendas. Antes que él estaba un portero que había trabajado 45 y no había conocido otra profesión. Explica que para dedicarse a ello deben tener derecho a habitar allí, como ocurría antes con los bedeles de los colegios.

William Restrepo es otro de los que ejerce esta tarea. En su caso, se divide diariamente entre dos inmuebles de Marqués de Valladares, los números 12 y 14. En ellos hay más oficinas que viviendas, por lo que pasa gran parte de su tiempo atendiendo las necesidades de los ocupantes.

Carlos Boullosa en López Mora. | Marta G. Brea

Ambos creen que es triste que desaparezca el oficio. «Nuestra atención es puntual, recogemos paquetes, entregamos el correo y mantenemos limpio el portal. También recibimos pedidos de Amazon de algunas personas y los guardamos hasta que llegan», dice Boullosa. Ayer, por ejemplo, estuvo ocupado por la mañana asistiendo al camión del gasoil. También se encarga de enviar facturas y comunicar las novedades al administrador de la comunidad. Trabaja 40 horas semanales, en turno de mañana y de tarde.

Restrepo también tuvo una jornada ajetreada: «Como esto está lleno de oficinas siempre hay que orientar a la gente, pero también me encargo de la paquetería», afirma. «Los que quedamos nos estamos volviendo viejos y a los propietarios ya no les interesa invertir», dice. Lleva doce años al frente de las porterías, pero no cree que pase mucho más de otros dos.

Al estar en el portal, en situaciones como el apagón, pueden ser clave. Boullosa, ayudado por un par de vecinos, rescató a una mujer mayor que se había quedado atrapada en el ascensor con un andador.

Pese a que estaba acostumbrado a propietarios de edad avanzada, constata que cada vez hay más presencia de parejas o solteros jóvenes y menos gente mayor. «Es lo mejor que nos puede pasar», asegura. Sin embargo, la vida comunitaria se le resiste. «No es como en los pueblos, que está muy naturalizado hablar con los vecinos, pedirles favores. En la ciudad no pasa, nunca ocurrió. Muchos residentes de este edificio no se conocen entre sí», indica el portero de López Mora 5. Con todo, celebra que no haya pisos turísticos .

¡Junta urgente!

Carlos Boullosa. / Marta G. Brea

Esas reuniones vecinales improvisadas que se ven en la pequeña pantalla o en películas como La comunidad, también son para Boullosa del todo improbables. Es obligatorio convocar con al menos siete días de antelación. «Solo hay dos cosas que pueden provocar que la gente venga urgentemente. La primera es cuando tienen que soltar mucho dinero en una derrama y, la segunda, cuando hay comida. Cuando se jubiló mi antecesor esto se llenó, vino gente que nunca había bajado a una reunión», confiesa entre risas.