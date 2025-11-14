Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los técnicos superiores mantienen la lucha

Los técnicos superiores sanitarios (TSS) han vuelto a manifestarse. Lo hicieron ayer, a las puertas del Hospital Meixoeiro, coincidiendo con la reunión de las comisiones por el grado del Ministerio de Sanidad. Demandan que su formación se equipare con el escenario europeo.

