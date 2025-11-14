Susto en la pasarela mecánica de Gran Vía, en Vigo: un Uber se empotra contra la pantalla de la rampa
En el accidente estuvo implicado otro vehículo, aunque los ocupantes de los coches siniestrados salieron ilesos, al igual que los viandantes que transitaban por ese tramo
M. C.
Algunos viandantes que transitaban este viernes por las rampas mecánicas de la calle Gran Vía, en Vigo, se vieron sobresaltados al ver cómo un coche que circulaba por la calzada de esta vía sufría un accidente, al impactar contra la pantalla que cubre esta pasarela, una de las principales arterias de la ciudad.
El siniestro se produjo cuando un vehículo VTC se desvió de su trayectoria, se subió a la acera y acabó empotrado en la placa de seguridad que cubre esta rampa de traslado de peatones, que separa los dos sentidos de la vía.
Otro coche se vio involucrado en este accidente, pero ni sus ocupantes, ni el conductor del Uber, ni ningún viandante resultaron heridos, aunque se llevaron un buen susto.
A raíz de estos hechos, el tráfico en esa zona se vio interrumpido durante un tiempo.
