Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La ruta Vigo-Madrid pierde 25.000 pasajeros en los primeros cinco meses compitiendo contra el AVE

Peinador «capea» la avería del ILS y temporales de octubre, cayendo un 0,6% hasta los 90.567 viajeros

Binter y Vueling compensan los de 18.000 viajeros perdidos por Ryanair desde junio

Estudiantes del Vigo en Inglés afectados por la avería del ILS en Peinador en octubre

Estudiantes del Vigo en Inglés afectados por la avería del ILS en Peinador en octubre / Alba Villar

Víctor P. Currás

Víctor P. Currás

Vigo

Después de años de espera y progresiva implantación, el avión y el tren ya compiten entre sí en la principal conexión exterior de Vigo. En los primeros cinco meses de la nueva operativa de Renfe a Madrid la conexión entre los aeropuertos de Peinador y Barajas ha caído un 8,47% hasta los 299.107 pasajeros, casi mil menos cada mes. La cifra sigue lejos de los desplomes registrados en otros puntos como Santiago, que sigue con caídas cercanas al doble dígito (-9,3% en octubre), pero constata que el AVE comienza a aumentar su cuota modal al caer los tiempos de viaje por debajo de las cuatro horas.

A favor del avión en este periodo jugaron factores externos como el corte de la línea de Alta Velocidad durante diez días por los incendios de agosto o la escasa oferta de destinos directos desde Peinador, obligando a la escala en Barajas para miles de vigueses y turistas. Pese a ello, la ruta aérea entre ambos aeródromos concentra la caída en la terminal viguesa desde junio a octubre, la considerada temporada alta aeronáutica.

En el décimo mes del año el aeropuerto de Vigo registró 90.567 viajeros, lo que representa un descenso del 0,6% que puede verse como una buena noticia teniendo en cuenta los precedentes. La avería del sistema antiniebla ILS que afectó a 2.500 pasajeros a las puertas de Conxemar, la supresión de las ruta de Valencia y Palma de Mallorca o los desvíos por los primeros temporales del año evitaron que, por primera vez desde enero, Peinador pudiera cerrar un mes «normal» en positivo.

A Coruña ya capta un 17% de tráfico más que Peinador

En el acumulado anual el aeropuerto vigués alcanza los 921.629 pasajeros, un 5,2% más que en 2024 cuando dejó de estar operativo por obras durante 25 días en mayo. En el contexto gallego destaca la subida de A Coruña, que logra rebasar el millón anual antes de Halloween (1.077.187 y +4,3%) y que solo en el mes de octubre ha aventajado en 26.000 pasajeros a Vigo. El aeropuerto de Lavacolla, si bien sigue como líder destacado, mantiene su caída libre (-12%) y acumula 2.783.018 pasajeros.

Si analizamos con lupa los datos de estos últimos cinco meses en Peinador destacan dos aerolíneas en positivo. Binter y Vueling han logrado paliar la espantada de Ryanair en la ruta de Barcelona, donde operaba con ocupaciones superiores al 90%. La compañía canaria alcanzó este verano las 10 frecuencias semanales entre Gran Canaria y Tenerife-Norte, lo que le ha permitido crecer casi un 30% en el tráfico de viajeros hasta los 49.753 en estos cinco meses. Por su parte, la aerolínea low cost de IAG ha incrementado un 13% estos meses en los que ha operado en monopolio la conexión a El Prat. Así entre ambas ganan 22.212 pasajeros frente a los 18.422 que se deja la irlandesa, que mantendrá la ruta a Londres-Stansted (21.444 pasajeros y 87,41% de ocupación) hasta las vísperas de Reyes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
  2. Oceanográficos tiran «cientos de kilos» de pescado al mar por el veto al quiñón
  3. Fortaleza de Chocolate en Portugal: la tentación más dulce de Valença regresa por Navidad
  4. Detenido un vecino de Vigo que estaba lanzando botellas de cristal desde una planta de Vialia hacia la plaza de los cines
  5. Condenan a un supermercado a indemnizar a 76 trabajadores gallegos por practicar «esquirolaje organizativo» durante una huelga
  6. Caballero responde a Augas tras la fuga en Eiras: «Quisieron que Vigo se quedara sin agua, es una negligencia»
  7. Augas alerta al Concello ante el «riesgo de desabastecimiento de más de 400.000 personas» en Vigo
  8. El encendido de las luces de Navidad de Vigo en primera línea: aforo limitado y solo cuatro accesos a Porta do Sol

Caballero desvela la hora del encendido de las luces de Navidad de Vigo 2025

La ruta Vigo-Madrid pierde 25.000 pasajeros en los primeros cinco meses compitiendo contra el AVE

La ruta Vigo-Madrid pierde 25.000 pasajeros en los primeros cinco meses compitiendo contra el AVE

La colosal Navidad de Vigo al desnudo: guía completa para disfrutar de sus 12 millones de luces

La colosal Navidad de Vigo al desnudo: guía completa para disfrutar de sus 12 millones de luces

Vigo activa la tarjeta de residentes para el acceso a más de 40 calles en Navidad

Vigo activa la tarjeta de residentes para el acceso a más de 40 calles en Navidad

La colosal Navidad de Vigo al desnudo: guía completa para no perderse ni una luz

La colosal Navidad de Vigo al desnudo: guía completa para no perderse ni una luz

El recuento final eleva a 60.000 los falsos bolsos de lujo confiscados en contenedores de Vigo

El recuento final eleva a 60.000 los falsos bolsos de lujo confiscados en contenedores de Vigo

Pacientes con diabetes tipo 1 reclaman al Sergas el uso de un nuevo fármaco: «Ya está autorizado en EE. UU.»

Pacientes con diabetes tipo 1 reclaman al Sergas el uso de un nuevo fármaco: «Ya está autorizado en EE. UU.»

El grupo socialista aprueba en solitario el presupuesto de Vigo para 2026: más de 350 millones

El grupo socialista aprueba en solitario el presupuesto de Vigo para 2026: más de 350 millones
Tracking Pixel Contents