La ruta Vigo-Madrid pierde 25.000 pasajeros en los primeros cinco meses compitiendo contra el AVE

Después de años de espera y progresiva implantación, el avión y el tren ya compiten entre sí en la principal conexión exterior de Vigo. En los primeros cinco meses de la nueva operativa de Renfe a Madrid la conexión entre los aeropuertos de Peinador y Barajas ha caído un 8,47% hasta los 299.107 pasajeros, casi mil menos cada mes. La cifra sigue lejos de los desplomes registrados en otros puntos como Santiago, que sigue con caídas cercanas al doble dígito (-9,3% en octubre), pero constata que el AVE comienza a aumentar su cuota modal al caer los tiempos de viaje por debajo de las cuatro horas.

A favor del avión en este periodo jugaron factores externos como el corte de la línea de Alta Velocidad durante diez días por los incendios de agosto o la escasa oferta de destinos directos desde Peinador, obligando a la escala en Barajas para miles de vigueses y turistas. Pese a ello, la ruta aérea entre ambos aeródromos concentra la caída en la terminal viguesa desde junio a octubre, la considerada temporada alta aeronáutica.

En el décimo mes del año el aeropuerto de Vigo registró 90.567 viajeros, lo que representa un descenso del 0,6% que puede verse como una buena noticia teniendo en cuenta los precedentes. La avería del sistema antiniebla ILS que afectó a 2.500 pasajeros a las puertas de Conxemar, la supresión de las ruta de Valencia y Palma de Mallorca o los desvíos por los primeros temporales del año evitaron que, por primera vez desde enero, Peinador pudiera cerrar un mes «normal» en positivo.

A Coruña ya capta un 17% de tráfico más que Peinador

En el acumulado anual el aeropuerto vigués alcanza los 921.629 pasajeros, un 5,2% más que en 2024 cuando dejó de estar operativo por obras durante 25 días en mayo. En el contexto gallego destaca la subida de A Coruña, que logra rebasar el millón anual antes de Halloween (1.077.187 y +4,3%) y que solo en el mes de octubre ha aventajado en 26.000 pasajeros a Vigo. El aeropuerto de Lavacolla, si bien sigue como líder destacado, mantiene su caída libre (-12%) y acumula 2.783.018 pasajeros.

Si analizamos con lupa los datos de estos últimos cinco meses en Peinador destacan dos aerolíneas en positivo. Binter y Vueling han logrado paliar la espantada de Ryanair en la ruta de Barcelona, donde operaba con ocupaciones superiores al 90%. La compañía canaria alcanzó este verano las 10 frecuencias semanales entre Gran Canaria y Tenerife-Norte, lo que le ha permitido crecer casi un 30% en el tráfico de viajeros hasta los 49.753 en estos cinco meses. Por su parte, la aerolínea low cost de IAG ha incrementado un 13% estos meses en los que ha operado en monopolio la conexión a El Prat. Así entre ambas ganan 22.212 pasajeros frente a los 18.422 que se deja la irlandesa, que mantendrá la ruta a Londres-Stansted (21.444 pasajeros y 87,41% de ocupación) hasta las vísperas de Reyes.