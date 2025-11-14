Renfe solicita a Transportes un aumento de los trenes y plazas en el Eje Atlántico
Su presidente reconoce a los sindicatos que ya trasladó esta petición para modificar el contrato de servicios públicos con el Ministerio
Los S-599 recuperarán la operativa en los regionales tras su revisión actual
Algo se mueve en el ferrocarril gallego. Después de un lustro de excusas —pandemia, falta de material o maquinistas y una demanda inflada por los bonos gratuitos— la nueva dirección de Renfe parece decidida a igualar la oferta a la demanda en la línea más utilizada de Media Distancia en toda España. El 29 de septiembre la sección ferroviaria de CGT-Galiza envió una carta a los principales responsables de la operadora pública en la que analizaba el nuevo escenario en la movilidad gallega tras el fin de las bonificaciones.
En ella denunciaban la pérdida de la doble composición en varias frecuencias en horas punta como las salidas de Vigo-Urzáiz a las 6.35 y 8.00 horas o las de A Coruña a las 15.00 y 21.25 horas. A su vez, volvían a incidir en la necesidad de reforzar la parrilla actual —inalterada durante una década pese a duplicarse los viajeros— con la incorporación de plazas sinergiadas en los servicios comerciales (AVE y Avlo) a Madrid, así como un aumento de la disponibilidad de los S-599 para trayectos regionales intermedios.
El escrito fue respondido por el propio presidente de la compañía, Álvaro F. Heredia, quien agradeció el «conocimiento profundo de la realidad ferroviaria gallega y la voluntad clara de contribuir a su mejora». En la carta a la que ha tenido acceso FARO abre la puerta a incrementar las 11 frecuencias diarias actuales de la línea mediante plazas sinergiadas, algo ya presente en la relación entre A Coruña, Santiago y Ourense y que reduciría el coste por billete.
«Cabe señalar que la asignación o el incremento de plazas de Servicio Público en trenes de alta velocidad no depende exclusivamente de Renfe, sino que está regulado por el contrato OSP vigente con el Ministerio, requiriendo su autorización expresa», justificaba antes de anunciar una importante novedad. «En su momento ya se solicitó esta posibilidad, y recientemente se ha reiterado formalmente su inclusión en la Adenda VII del contrato, en línea con la evolución de la demanda y las necesidades detectadas en el territorio», añade. Esto supondría que, igual que se han suprimido frecuencias existentes hasta la pandemia, se podrían añadir otras nuevas.
Trenes regionales
Otro de los puntos de la misiva era la necesidad de aumentar la disponibilidad de material diesel S-599 para los servicios regionales. Estos convoyes de 180 plazas y velocidad máxima de 160 km/h son perfectos para líneas sin electrificar como el Vigo-Pontevedra por Cesantes o el Vilagarcía-Santiago por Catoira y Pontecesures. Actualmente gran parte de esta flora está «sometida a procesos de mantenimiento y revisión», lo que ha obligado a usar los S-594 en varias frecuencias. Éstos carecen de enchufes y ofrecen menos plazas.
Sin embargo, en el mismo escrito a dirigido a CGT-Galiza Heredia muestra su confianza en que «una vez finalizados estos trabajos se pueda recuperar progresivamente su capacidad de servicio», liberando así material y permitiendo dobles composiciones.
Suscríbete para seguir leyendo
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- La borrasca Claudia pone a Galicia en alerta por riesgo de inundaciones, fuertes vientos y mala mar
- Vecinos de Vigo denuncian destrozos en sus viviendas por obras ajenas: «Quieren sacarme de mi casa»
- Condenan a un supermercado a indemnizar a 76 trabajadores gallegos por practicar «esquirolaje organizativo» durante una huelga
- La nueva hucha de pensiones se llena en Galicia a tres millones por semana
- Augas alerta al Concello ante el «riesgo de desabastecimiento de más de 400.000 personas» en Vigo
- Fortaleza de Chocolate en Portugal: la tentación más dulce de Valença regresa por Navidad
- El mejor centollo de Galicia se va al restaurante preferido del rey emérito