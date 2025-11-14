El recuento final eleva a 60.000 los falsos bolsos de lujo confiscados en contenedores de Vigo
Tenían como destino una empresa de Portugal e iban distribuidos en tres contenedores del mercante "Valdivia"
El cargamento de bolsos falsificados descubierto a bordo de un mercante atracado en Vigo, como adelantó FARO el pasado lunes, suma finalmente 60.000 unidades.
Según la nota que acaba de divulgar la Guardia Civil, esos bolsos que simulaban corresponder a reconocidas marcas de lujo fueron descubiertos durante la revisión de mercancías declaradas para la importación el pasado 11 de noviembre. En la declaración presentada en la Aduana, esta mercancía "estaba dirigida a una empresa portuguesa, por lo que su destino final pudiera ser el mercado luso".
"Parte de los bolsos aparecían ya con el logotipo de la marca de lujo falsificada pegada o cosida. En el resto de los productos se emulaba la forma de modelos concretos de bolsos de marcas de lujo, portando, aún no cosidos, los logos de las distintas marcas", detalla la nota de la Guardia Civil.
Los tres contenedores donde viajaba esta mercancía falsificada fueron descargados en Vigo por el mercante Valdivia a finales de octubre.
Fuentes al tanto de esta operación aseguran que varias marcas han presentado denuncia contra la empresas involucrada, supuestamente, en el contenido de este cargamento.
