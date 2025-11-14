El Paseo de Alfonso luce su nueva plaza-mirador
El espacio entre el olivo y la rúa Santiago, bautizada como Praza da Oliveira, estrena gradas
Arrancan las rampas al ascensor Halo
V. C.
El mirador más querido y ocioso en el centro de Vigo suma nuevos atractivos. La reforma del Paseo de Alfonso y su entorno continúa su avance, inaugurándose este viernes uno de sus espacios más desaprovechados durante los últimos años como es la plaza entre el Olivo y la rúa Santiago. El Concello aprovechó la necesidad de tapiar los bajos comerciales situados en la subida al Casco Vello Alto para convertir la antigua escalinata en una grada-mirador hacia la ría.
La reforma inaugurada hoy tuvo un presupuesto de 113.000 euros y se prolongó durante siete meses frente a los tres previstos. En ella se ha incluido la recuperación de la fuente ornamental erigida hace medio siglo y que estaba sin agua por las obras del túnel de Elduayen. La plaza ha sido bautizada como Praza da Oliveira a través de una consulta pública de la Asociación Vigo Histórico.
Nuevas rampas
Y mientras en la parte occidental del centro urbano finalizaba una obra, otra echaba a andar hacia el este. El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, participó en la colocación de la primera piedra de las nuevas rampas mecánicas de Serafín Avendaño que deberán estar en servicio «a finales de 2026». Estas cintas de 30 metros de longitud permitirán acceder sin esfuerzo hasta la parte baja del ascensor Halo, dando servicio además al CEIP García Barbón situado justo antes. Las obras superarán los 1,7 millones de euros de inversión e incluirán la renovación del sistema luminoso y el mobiliario urbano, así como las redes de saneamiento y abastecimiento.
La intervención se enmarca dentro del programa Vigo Vertical y permitirá prolongar el corredor mecánico desde la rúa Areal —sin apenas diferencia de altura con el inicio en García Barbón— hasta el barrio de Ribadavia a través del Halo, las rampas de Escultor Gregorio Acuña y San Salvador.
