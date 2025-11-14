Golpe al narcotráfico en Vigo: cae un grupo, con tres detenidos, tras dos registros en la ciudad.

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Vigo han desarticulado un grupo dedicado a la venta de drogas en la ciudad, y han detenido a tres personas, además de intervenir 100 gramos de heroína, marihuana, cocaína y dinero en efectivo.

Las investigaciones se iniciaron hace tres meses por parte de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía, tras detectarse ciertos movimientos de drogas en Vigo. Las pesquisas permitieron identificar a los tres integrantes de este grupo, entre ellos el cabecilla, que se dedicaban a vender estupefacientes a pequeños consumidores.

Así, ofrecían sus 'servicios' de dos formas: o bien los compradores acudían a por la droga a las inmediaciones de un domicilio en la avenida de Ramón Nieto, o los propios traficantes les llevaban la 'mercancía' a diferentes puntos de la ciudad.

Uno de los detenidos es un varón joven que vive en el centro de Vigo, en el entorno de la plaza de Portugal, y desde allí proveía la droga desplazándose en un patinete eléctrico y tomando medidas de seguridad para no ser detectado por la Policía o por otros grupos rivales.

De hecho, este investigado había sido víctima de un 'vuelco' de droga, en el que había recibido una brutal paliza, motivo por el cual había reforzado sus medidas de seguridad llevando habitualmente consigo armas blancas y un puño americano para su autodefensa.

El operativo policial 'explotó' este jueves, cuando se llevaron a cabo las detenciones y el registro simultáneo de los domicilios de los principales sospechosos, en Ramón Nieto y plaza de Portugal. En dichos registros se intervinieron 100 gramos de heroína, 6 gramos de cocaína, 350 gramos de marihuana, más de 30.000 euros en efectivo, un puño americano, cuchillos y otras armas blancas, además de una báscula de precisión y otros útiles para la manipulación de la droga.

Durante el registro de la vivienda del centro, el detenido lanzó por la ventana la heroína, una roca de unos 100 gramos que fue localizada gracias al control policial en el perímetro de la zona.

Esta intervención supone el segundo golpe policial contra el tráfico de estupefacientes en la ciudad en menos de un mes. La previsión es que los detenidos pasen a disposición judicial este viernes en la ciudad olívica, aunque la operación no está cerrada y no se descartan nuevos arrestos.