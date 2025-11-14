La ministra Alegría aplaude la labor de Down Vigo por la inclusión social

Una eventualidad había impedido que la ministra de Educación, Pilar Alegría, asistiese al acto oficial de inauguración de la nueva sede de Down Vigo —que financió Zona Franca— en el Casco Vello pero una semana después ha cumplido con su visita a estas instalaciones. La ministra Alegría, que también acudió al Concello y estuvo acompañada por el alcalde, Abel Caballero, destacó el seguimiento a las personas con síndrome de Down y a sus familias llevado a cabo por la asociación viguesa, el trabajo para fomentar la inclusión y para ayudarles a aprender, trabajar y vivir con la mayor autonomía posible.

La titular de Educación recorrió las nuevas instalaciones, un espacio con más de 1.100 metros cuadrados financiado con fondos del Consorcio de Zona Franca de Vigo, cuyo delegado, David Regades, también participó del encuentro.

La asociación Down Vigo, en la que están implicadas 220 familias, puso en marcha en 2002 el Programa de Empleo con Apoyo, en el que el pasado 2024 participaron 216 personas, que estuvieron contratadas en empresas ordinarias o administraciones públicas de su entorno.

Empleo

Según datos de la asociación, el 95% de personas con síndrome de Down no encuentra trabajo, de ahí que el colectivo ponga especial esfuerzo en apoyar a los jóvenes y promover acuerdos con empresas para que logren contratos laborables estables.

Su presidente, Francisco Xabier Aparicio afirmaba durante su inauguración del pasado 1 de noviembre, que la nueva sede «no son solo unas instalaciones, sino un logro colectivo de las familias, la base de la asociación». Añadió que este nuevo espacio supone «un impulso de visibilidad y compromiso con la ciudad» y aspira a convertir a Down Vigo en un «centro de referencia para la inclusión en Galicia».