El Ifevi reune a 1.000 vehículos en la mayor feria de automóvil seminuevo y de kilómetro 0

Un año más, el Ifevi celebra la 13ª edición de CarOutlet Vigo, el mayor escaparate del automóvil seminuevo y de kilómetro cero del noroeste peninsular que reunirá un millar de vehículos de concesionarios oficiales de la comarca, con ofertas exclusivas y financiaciones especiales, explican desde la organización del evento que se celebra los días 21, 22 y 23 de noviembre. El viernes el horario será de tarde, de 16.00 a 21.00 horas, mientras que sábado y domingo se ampliará a la mañana, de 11.00 a 20.00 horas.

Como en cada edición, CarOutlet Vigo mantiene su vertiente solidaria colaborando con Aldeas Infantiles SOS Galicia, a la que se destinará el 50% de la recaudación de las entradas, 2 euros para el público en general y gratis para los niños menores de 10 años.