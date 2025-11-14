El Ifevi reune a 1.000 vehículos en la mayor feria de automóvil seminuevo y de kilómetro 0
Un año más, el Ifevi celebra la 13ª edición de CarOutlet Vigo, el mayor escaparate del automóvil seminuevo y de kilómetro cero del noroeste peninsular que reunirá un millar de vehículos de concesionarios oficiales de la comarca, con ofertas exclusivas y financiaciones especiales, explican desde la organización del evento que se celebra los días 21, 22 y 23 de noviembre. El viernes el horario será de tarde, de 16.00 a 21.00 horas, mientras que sábado y domingo se ampliará a la mañana, de 11.00 a 20.00 horas.
Como en cada edición, CarOutlet Vigo mantiene su vertiente solidaria colaborando con Aldeas Infantiles SOS Galicia, a la que se destinará el 50% de la recaudación de las entradas, 2 euros para el público en general y gratis para los niños menores de 10 años.
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- La borrasca Claudia pone a Galicia en alerta por riesgo de inundaciones, fuertes vientos y mala mar
- Vecinos de Vigo denuncian destrozos en sus viviendas por obras ajenas: «Quieren sacarme de mi casa»
- Condenan a un supermercado a indemnizar a 76 trabajadores gallegos por practicar «esquirolaje organizativo» durante una huelga
- La nueva hucha de pensiones se llena en Galicia a tres millones por semana
- Augas alerta al Concello ante el «riesgo de desabastecimiento de más de 400.000 personas» en Vigo
- Fortaleza de Chocolate en Portugal: la tentación más dulce de Valença regresa por Navidad
- El mejor centollo de Galicia se va al restaurante preferido del rey emérito