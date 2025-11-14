Humor de Carlos Blanco y música de Baiuca para despedir el congreso

La clausura de la segunda edición del Vigo Global Summit, por la tarde, estuvo protagonizada por el actor Carlos Blanco, que ofreció un monólogo a los asistentes para despedir con una sonrisa de oreja a oreja el congreso internacional. El músico gallego Baiuca hizo bailar al público del auditorio Mar de Vigo. Tras la actuación, el espacio gastronómico Vigo Taste Hall puso el sabor final a dos jornadas llenas de preguntas, respuestas y reflexiones. La propuesta vespertina para la despedida del evento refleja la voluntad de la organización de integrar los grandes retos económicos y sociales con la cultura y la creatividad, una iniciativa, además, que permitió acercar el Vigo Global Summit a un público diferente.

La actuación de Baiuca para despedir el congreso / Pablo Hernández Gamarra