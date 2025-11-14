El grupo socialista aprueba en solitario el presupuesto de Vigo para 2026: más de 350 millones

El pleno de Vigo, con los votos a favor del PSOE y el rechazo de PP y BNG, ha procedido a la aprobación inicial del presupuesto de la ciudad para el próximo año, que superará los 350 millones de euros.

El concejal de Hacienda, Jaime Aneiros, ha explicado que Vigo dispondrá de 350.883.484 euros de estados consolidados para "realizar políticas públicas", lo que supone el "presupuesto más elevado" de la ciudad más poblada de Galicia.

El edil ha recordado además que Vigo presenta "deuda cero", a diferencia de la administración autonómica, "con más de 12.000 millones de euros de deuda".

Aneiros ha asegurado que presentan "un modelo de ciudad transformadora, dinámica, pujante e influyente", frente a la "ausencia total de modelo de ciudad del PP y el BNG".

Ha asegurado que la Xunta ha llegado "tarde" a la construcción de vivienda pública (promueve 1.600 en Navia) y ha acusado a la administración autonómica de seguir "estafando" al municipio al no querer asumir el coste del Servizo de Axuda no Fogar (SAF).

Según sus números, Vigo es la ciudad de Galicia con menor presión fiscal frente a un PP que "dejó 100 millones de deuda" en la ciudad antes de que Abel Caballero asumiera la alcaldía.

La concejala del PP Patricia García ha afirmado que, "al igual que en los últimos años", el proyecto de presupuestos "llega al pleno sin credibilidad" porque "es un documento repetido, reciclado y maquillado que no responde a las necesidades de Vigo".

El portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas, ha indicado que las 1.507 paginas del proyecto de presupuestos se pueden resumir en tres palabras: "más de lo mismo", porque son la muestra de un Gobierno local de "pura inercia, cero impulso y monólogo sordo", al tiempo que ha pronosticado que no se ejecutarán los 350 millones presupuestados.

El concejal del PSOE Carlos López Font ha asegurado que son los presupuestos "más participativos" para dar continuidad a una "obra política única", la de Caballero como "artífice del desarrollo económico" de Vigo.