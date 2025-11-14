Fin a los problemas de cobertura móvil en Vialia

Los problemas de cobertura móvil y los fallos en los pagos contactless en el Centro Comercial Vialia tienen las horas contadas. Telefónica se convierte en la primera operadora en conectarse al sistema de antenas distribuidas (DAS) desplegadas en espacio comercial por Iberia Small Cell Networks (ISC), proveedor de servicios de infraestructura para redes móviles.

Con esta instalación, los clientes del centro ya pueden disfrutar de cobertura móvil 5G de alta capacidad mientras hacen sus compras. Según explica la compañía «la conexión a la red interior ha mejorado la experiencia del usuario de Movistar tanto en los espacios comerciales comunes como en el interior de los locales», dando un importante salto de cobertura y capacidad en la transmisión de voz y datos.

Hasta ahora, algunos clientes habían experimentado problemas de cobertura en momentos de mucha concurrencia de personas o a la hora de querer utilizar sus teléfonos para pagar en las tiendas del centro. Con esta nueva conexión, tanto los servicios de mensajería y llamadas como los pagos sin contacto desde el interior de Vialia podrán funcionar a pleno rendimiento.

Un sistema pionero en España

Vialia Vigo, operado por Nhood, es uno los centros comerciales pioneros en España en disponer en su interior de un sistema DAS multioperador con tecnología 5G.

El Sistema de Antenas Distribuidas (DAS) está conformado por una red de antenas separadas que comparten una fuente de señal central para mejorar la cobertura y la capacidad de redes inalámbricas en áreas con gran concentración de usuarios.

Estos sistemas son cruciales en edificios grandes, estadios, aeropuertos, túneles y, como en este caso, centros comerciales; para proporcionar una conectividad móvil sólida y de calidad, incluso en interiores.

Juan Louro, director de Vialia Vigo, señala: «Esta red permite una experiencia móvil transformadora para los visitantes, comerciantes y personal, con buenas prestaciones en cobertura, capacidad y velocidades de datos». Por su parte, Gerardo Rovira, director de Acceso Móvil y Núcleo de Red de Telefónica España, destaca: «Hemos estado trabajando intensamente con un doble objetivo: por un lado, que la cobertura de Movistar fuese excelente; por otro, que lo fuese en todas las áreas del centro comercial».