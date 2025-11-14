«Ética, regulación y sostenibilidad», desafíos de la inteligencia artificial
Amparo Alonso: «El pensamiento analítico y la resiliencia ganarán relevancia»
Una inteligencia artificial (IA) «ética», limitada por una «regulación» y «sostenible» en clave medioambiental. Son los desafíos que tiene sobre la mesa este campo, cada vez más presente en nuestro día a día. Los citó Amparo Alonso Betanzos, catedrática de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, durante su intervención en el Vigo Global Summit. Advirtió, a su vez, del riesgo de «concentración tecnológica» por el alza del coste de entrenar los modelos de IA, así como de la posibilidad de que este escenario dominado por las máquinas derive en un futuro con una mayor «desigualdad».
Frente a este nuevo contexto, en el que «desaparecerán empleos y aparecerán otros», Alonso recomendó un «cambio en todas las etapas de la educación». «El pensamiento analítico y la resiliencia ganarán relevancia», indicó antes de dejar claro que «la inteligencia artificial es una herramienta poderosa para resolver problemas complejos, pero necesita expertos humanos». «No tiene sentido la IA sin la inteligencia humana. Tenemos que ser capaces de asegurar nuestra humanidad en la IA: sostenibilidad, sentido y soberanía tecnológica. Que preserve nuestros valores», reflexionó.
Alonso introdujo el término «IA Frugal», una inteligencia artificial diseñada para ser eficiente y ahorrar recursos, tanto computacionales como energéticos, sin sacrificar su rendimiento demasiado. Al igual que otros ponentes del congreso, citó la «desinformación» como uno de los riesgos de la IA; a su vez, avanzó que «la mayoría de los puestos de trabajo van a cambiar»: «Tendremos que reciclarnos y aprender muchas cosas nuevas, proceso que estamos afrontando con bastante lentitud».
En la jornada de ayer del Vigo Global Summit, también participó Emma Gómez, directora general de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). Puso en valor la importancia de la «generosidad», que será «estratégica en los próximos años». «Necesitamos más y mejores espacios para tomar decisiones estratégicas y lograr conexiones inteligentes entre industrias, espacios de inteligencia compartida», pregonó. Por la tarde, compartieron reflexiones Inés Bermejo, directora general de HP Iberia, y Javier Sesma, vicepresidente sénior de Desarrollo de negocio global en TK Elevator.
