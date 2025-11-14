Últimas noticias hoy en directo de Vigo

La Audiencia reconoce a una viuda el derecho a relacionarse con la hija de su marido fallecido

La madre de la menor se opuso firmemente a a que su hija se relacionase con la viuda de su expareja, pero los magistrados concluyen que la demandante tiene la condición de «allegada» a la niña, cumpliéndose así las exigencias contempladas en el Código Civil, y que, además, mantuvo durante años una «estrecha relación» con ella derivada de los períodos en los que la pequeña estaba con su padre en virtud del amplio régimen de visitas que tuvo el hombre hasta que murió.

