El desprendimiento de un talud en la VG-20 provoca un accidente y retenciones kilométricas
El siniestro se produjo entre un camión que frenó al ver un árbol en plena carretera y un coche
El desprendimiento de un talud de tierra en la autovía VG-20 ha provocado este viernes un accidente entre un camión y un vehículo. La situación ha generado retenciones de hasta 5 kilómetros en la circunvalación.
La caída del muro se produjo en el punto kilométrico 13, a la altura de Bembrive y en sentido creciente, alrededor del mediodía de hoy. Minutos más tarde un camión que frenó para sortear un árbol arrojado en pleno asfalto acabó impactando contra un turismo, según han informado a FARO fuentes oficiales. Fue el propio conductor del camión quien alertó al 112 para relatar lo sucedido.
Ambas circunstancias han generado un atasco desde el kilómetro 8 al 13 en la vía que rodea Vigo y conecta con la AP-9.
