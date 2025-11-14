El desprendimiento de un talud en la VG-20 provoca un accidente y retenciones kilométricas

El desprendimiento de un talud de tierra en la autovía VG-20 ha provocado este viernes un accidente entre un camión y un vehículo. La situación ha generado retenciones de hasta 5 kilómetros en la circunvalación.

La caída del muro se produjo en el punto kilométrico 13, a la altura de Bembrive y en sentido creciente, alrededor del mediodía de hoy. Minutos más tarde un camión que frenó para sortear un árbol arrojado en pleno asfalto acabó impactando contra un turismo, según han informado a FARO fuentes oficiales. Fue el propio conductor del camión quien alertó al 112 para relatar lo sucedido.

Ambas circunstancias han generado un atasco desde el kilómetro 8 al 13 en la vía que rodea Vigo y conecta con la AP-9.

NOTICIA EN ELABORACIÓN

