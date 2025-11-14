La Colegiata acoge del 19 al 22 de noviembre el Festival 8 pés

Los días 19, 20, 21 y 22 de noviembre, en la Concatedral de Santa María (Colegiata), coincidiendo como cada año con la celebración del día de Santa Cecilia, patrona de la música, regresa el Festival de órgano 8 pés, que cumple cinco años.

Organizado por la Orquesta Clásica de Vigo, nació en 2021 con el objetivo de contribuir a la puesta en valor del único órgano en funcionamiento en la actualidad en la urbe, el Alberdi de 1909. Luisa Sánchez, vicepresidenta de la Diputación, destacó el nivel del evento, que reunirá a artistas internacionales.