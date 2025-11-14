El coche eléctrico, al ralentí: uno por cada 180 conductores vigueses

El coche eléctrico no termina de arrancar en Vigo. El municipio cuenta con más de un vehículo por cada conductor y aún así, estos no se decantan por un modelo a batería. Según los datos de la DGT actualizados del 2024, la ciudad cuenta con 978 automóviles eléctricos, que teniendo en cuenta la población con carné de conducir –178.670–, supone que hay un vehículo sin gasolina ni diesel por cada 180 conductores.

La cifra no es relativamente mala comparada con el resto de grandes ciudades españolas. Concretamente, la viguesa es la 13ª urbe con mayor proporción de conductores con un coche eléctrico. Por delante están Barcelona, con un vehículo a batería por cada 39 conductores; Madrid, con un automóvil eléctrico por cada 53 conductores; Las Palmas con un coche eléctrico por cada 63 conductores o Palma de Mallorca con 72 conductores por cada vehículo eléctrico.

Echando la vista atrás, la implantación del coche eléctrico, en términos globales, ha mejorado mucho pero sin grandes acelerones. En 2018, según estas mismas estadísticas de la DGT, había 237 vehículos eléctricos en el municipio; tres años después, 2021, la cifra escalaba a los 552. Actualmente, la cifra se duplica al contar con prácticamente un millar de automóviles a batería pero todavía lejos de las cifras de coches a gasolina y diesel, 111.679 y 100.981 respectivamente.

La implantación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad anunciada por el Concello –medida obligatoria en todas las ciudades europeas por disposición de la UE.– y que será efectiva a partir de 2026, previsiblemente potenciará este uso de vehículos menos contaminantes o incluso híbridos en aras de poder circular sin restricciones por cualquier zona de la ciudad.

Vehículos más «verdes»

Estas zonas delimitadas de bajas emisiones incluyen el centro de Vigo (67 hectáreas), la zona de Plaza de Portugal, Bouzas (entorno de Eduardo Cabello, Simancas y Camilo Veiga) y O Calvario. La zona más amplia será la del centro, que abarca aproximadamente 400.000 m² e incluye calles como Cánovas del Castillo, Colón, Urzáiz, Ronda de Don Bosco y Paseo de Granada, entre otras.

Para poder circular por ellas, el vehículo tendrá que disponer de una Etiqueta Cero (azul), la ECO (azul y verde), la B (amarilla) o la C (verde). A este respecto, los vigueses sí han sido más ávidos y cada vez más los turismos, motocicletas o furgonetas nuevas son más respetuosas con el medio ambiente y frente a la contaminación.

De los datos de la DGT resulta que en tres años, los vehículos con distintivo ECO pasaron de 3.400 a casi 6.000 mientras que el Cero –las dos etiquetas más «verdes»– pasó de 745 vehículos a los 1.521 actuales. En 2018 no se registraban ni la mitad.