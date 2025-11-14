Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG pide al Concello que retire el plan de ZBE

El BNG pide al alcalde, Abel Caballero, «que retire o seu proxecto de zonas de baixas emisións (ZBE) por inxusto, restritivo e socialmente regresivo». Propone «a mellora do transporte público e a promoción da mobilidade peonil e ciclista».

