El BNG pide al Concello que retire el plan de ZBE
El BNG pide al alcalde, Abel Caballero, «que retire o seu proxecto de zonas de baixas emisións (ZBE) por inxusto, restritivo e socialmente regresivo». Propone «a mellora do transporte público e a promoción da mobilidade peonil e ciclista».
