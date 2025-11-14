Atropellan a un hombre en la avenida de Beiramar: «Voló por los aires»

Un trabajador resultó herido esta mañana tras ser atropellado en el número 2 de la avenida de Beiramar, frente al astillero de Barreras.

Los hechos ocurrieron a las 6,30 horas de la mañana. El hombre se disponía a cruzar en un paso de cebra. Lo hizo correctamente: esperó que se pusiese en verde y emprendió la marcha. Sin embargo, por su izquierda circulaba un vehículo a una velocidad considerable y, al no verlo, no logró frenar a tiempo y lo arrolló. Según testigos presenciales, el afectado "voló por los aires".

Tanto la Policía Local como el 061 acudieron al lugar del accidente para dar parte y trasladar al herido.