Atropellan a un hombre en la avenida de Beiramar: «Voló por los aires»
Los hechos ocurrieron a las 6,30 horas, cuando muchos trabajadores comienzan su jornada
P.C.
Un trabajador resultó herido esta mañana tras ser atropellado en el número 2 de la avenida de Beiramar, frente al astillero de Barreras.
Los hechos ocurrieron a las 6,30 horas de la mañana. El hombre se disponía a cruzar en un paso de cebra. Lo hizo correctamente: esperó que se pusiese en verde y emprendió la marcha. Sin embargo, por su izquierda circulaba un vehículo a una velocidad considerable y, al no verlo, no logró frenar a tiempo y lo arrolló. Según testigos presenciales, el afectado "voló por los aires".
Tanto la Policía Local como el 061 acudieron al lugar del accidente para dar parte y trasladar al herido.
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- Oceanográficos tiran «cientos de kilos» de pescado al mar por el veto al quiñón
- Fortaleza de Chocolate en Portugal: la tentación más dulce de Valença regresa por Navidad
- Detenido un vecino de Vigo que estaba lanzando botellas de cristal desde una planta de Vialia hacia la plaza de los cines
- Condenan a un supermercado a indemnizar a 76 trabajadores gallegos por practicar «esquirolaje organizativo» durante una huelga
- Caballero responde a Augas tras la fuga en Eiras: «Quisieron que Vigo se quedara sin agua, es una negligencia»
- Augas alerta al Concello ante el «riesgo de desabastecimiento de más de 400.000 personas» en Vigo
- El encendido de las luces de Navidad de Vigo en primera línea: aforo limitado y solo cuatro accesos a Porta do Sol