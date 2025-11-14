La Asociación de Bomberos de Vigo dona mil pañales a Alento

Cumpliendo con su servicio público incluso fuera de las horas de guardia. La Asociación de Bomberos de Vigo entregó este jueves un millar de pañales a Alento, la asociación de daño cerebral adquirido de Vigo fundada hace un cuarto de siglo y que acoge a casi un centenar de miembros.

«Con esta pequeña donación tratamos de aportar un granito de arena al bienestar de los usuarios permanentes en el centro», explicaban a través de sus redes sociales tras acudir al complejo de la Rúa da Pedra Seixa 31 en Navia. Esta entidad sin ánimo de lucro se sumó así a otras acciones solidarias desarrolladas en estas fechas, como la gran recogida del Banco de Alimentos.

La acción se une a otras que desarrollan a lo largo de todo el año con otras entidades similares. En el mes de febrero colaboraron con Discamino para que sus usuarios pudieran participar en la Subida ao Castro, la prueba más exigente del circuito de RunRunVigo. También participan en recogidas solidarias de juguetes o en visitas al Hospital Álvaro Cunqueiro y su planta infantil.