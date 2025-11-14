Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mermelada de panceta con Jäger, pan brioche rosa, polvo de diamante...: las hamburguesas más atrevidas aterrizan en Vigo

La Burguer Fest llega al IFEVI cargado de música y hamburguesas locas hasta el próximo domingo 23 de noviembre

Este festival gastronómico trae las propuestas más atrevidas para los vigueses.

Este festival gastronómico trae las propuestas más atrevidas para los vigueses. / La Burger Fest

Pablo Varela

Panes de colores, mermeladas con sabores imposibles y hasta toppings como el polvo de diamante y oro rosa; si todo esto te suena apetitoso, este artículo te interesa. Desde ayer, el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) acoge un evento gastronómico para quienes les gusta experimentar con la comida: La Burger Fest.

El festival de hamburguesas ocupará el recinto hasta el próximo domingo 23 de noviembre con jornadas cargadas de «burgers locas, música y buen rollo». Los organizadores del evento destacan que se trata de un evento 'pet friendly', con entrada y parking gratuitos.

Para abrir el apetito, en Faro de Vigo queremos premiar la fidelidad de nuestros suscriptores con 8 tickets dobles canjeables por hamburguesas valoradas en 18 €.

Horarios y hamburguesas

El festival itinerante llega con chefs internacionales, food trucks gourmet e incluso opciones veggies para todos los gustos. Como explican desde la organización, se trata de un evento que lleva «música, burgers y diversión para toda la familia».

Entre las propuestas más llamativas de la edición encontramos hamburguesas como 'La Celeste', una doble fat-smash de carne madurada entre pan brioche azul, queso cheddar, mermelada de bacon, costilla estilo USA, salsa Emmy en la base, salsa de bacon, bacon crunchy y la guinda: polvo de diamante y oro rosa.

La cantante del momento también tiene su homenaje en el festival. La burguer 'Rosalía' destaca con su pan brioche rosa, 180 g de carne de chuletón madurado 40 días, mayonesa de guanciale, queso cheddar ahumado, costilla de cerdo cocinada a baja temperatura, cebolla crispy, salsa mayonesa trufada y polvo de diamante.

Para los amantes de la carne y los sabores intensos, la 'Smoky Pork 2.0' será una elección obligada. Carne de vaca madurada 40 días, queso cheddar americano, pulled pork, mermelada de panceta con Jäger, mayonesa ahumada y un jeringuillazo de salsa cheddar para darle todavía más fuerza a cada bocado.

Horarios de La Burguer Fest Vigo

Quienes quieran pasarse a disfrutar del evento desde este fin de semana hasta el próximo domingo 23 de noviembre, podrán hacerlo en los siguientes horarios:

Noticias relacionadas y más

  • De lunes a viernes: de 19,00 horas a 00,00 horas.
  • Fin de semana: de 13,30 horas a 00,00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
  2. Oceanográficos tiran «cientos de kilos» de pescado al mar por el veto al quiñón
  3. Fortaleza de Chocolate en Portugal: la tentación más dulce de Valença regresa por Navidad
  4. Condenan a un supermercado a indemnizar a 76 trabajadores gallegos por practicar «esquirolaje organizativo» durante una huelga
  5. Detenido un vecino de Vigo que estaba lanzando botellas de cristal desde una planta de Vialia hacia la plaza de los cines
  6. Caballero responde a Augas tras la fuga en Eiras: «Quisieron que Vigo se quedara sin agua, es una negligencia»
  7. Augas alerta al Concello ante el «riesgo de desabastecimiento de más de 400.000 personas» en Vigo
  8. El encendido de las luces de Navidad de Vigo en primera línea: aforo limitado y solo cuatro accesos a Porta do Sol

El recuento final eleva a 60.000 los falsos bolsos de lujo confiscados en contenedores de Vigo

El recuento final eleva a 60.000 los falsos bolsos de lujo confiscados en contenedores de Vigo

Caballero desvela la hora del encendido de las luces de Navidad de Vigo 2025

Pacientes con diabetes tipo 1 reclaman al Sergas el uso de un nuevo fármaco: «Ya está autorizado en EE. UU.»

Pacientes con diabetes tipo 1 reclaman al Sergas el uso de un nuevo fármaco: «Ya está autorizado en EE. UU.»

El grupo socialista aprueba en solitario el presupuesto de Vigo para 2026: más de 350 millones

El grupo socialista aprueba en solitario el presupuesto de Vigo para 2026: más de 350 millones

Mermelada de panceta con Jäger, pan brioche rosa, polvo de diamante...: las hamburguesas más atrevidas aterrizan en Vigo

Mermelada de panceta con Jäger, pan brioche rosa, polvo de diamante...: las hamburguesas más atrevidas aterrizan en Vigo

La colosal Navidad de Vigo al desnudo: guía completa para no perderse ni una luz en 2025

La colosal Navidad de Vigo al desnudo: guía completa para no perderse ni una luz en 2025

La colosal Navidad de Vigo al desnudo: guía completa para disfrutar de sus 12 millones de luces

La colosal Navidad de Vigo al desnudo: guía completa para disfrutar de sus 12 millones de luces

Fin a los problemas de cobertura móvil en Vialia

Fin a los problemas de cobertura móvil en Vialia
Tracking Pixel Contents