Mermelada de panceta con Jäger, pan brioche rosa, polvo de diamante...: las hamburguesas más atrevidas aterrizan en Vigo
La Burguer Fest llega al IFEVI cargado de música y hamburguesas locas hasta el próximo domingo 23 de noviembre
Panes de colores, mermeladas con sabores imposibles y hasta toppings como el polvo de diamante y oro rosa; si todo esto te suena apetitoso, este artículo te interesa. Desde ayer, el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) acoge un evento gastronómico para quienes les gusta experimentar con la comida: La Burger Fest.
El festival de hamburguesas ocupará el recinto hasta el próximo domingo 23 de noviembre con jornadas cargadas de «burgers locas, música y buen rollo». Los organizadores del evento destacan que se trata de un evento 'pet friendly', con entrada y parking gratuitos.
Para abrir el apetito, en Faro de Vigo queremos premiar la fidelidad de nuestros suscriptores con 8 tickets dobles canjeables por hamburguesas valoradas en 18 €.
Horarios y hamburguesas
El festival itinerante llega con chefs internacionales, food trucks gourmet e incluso opciones veggies para todos los gustos. Como explican desde la organización, se trata de un evento que lleva «música, burgers y diversión para toda la familia».
Entre las propuestas más llamativas de la edición encontramos hamburguesas como 'La Celeste', una doble fat-smash de carne madurada entre pan brioche azul, queso cheddar, mermelada de bacon, costilla estilo USA, salsa Emmy en la base, salsa de bacon, bacon crunchy y la guinda: polvo de diamante y oro rosa.
La cantante del momento también tiene su homenaje en el festival. La burguer 'Rosalía' destaca con su pan brioche rosa, 180 g de carne de chuletón madurado 40 días, mayonesa de guanciale, queso cheddar ahumado, costilla de cerdo cocinada a baja temperatura, cebolla crispy, salsa mayonesa trufada y polvo de diamante.
Para los amantes de la carne y los sabores intensos, la 'Smoky Pork 2.0' será una elección obligada. Carne de vaca madurada 40 días, queso cheddar americano, pulled pork, mermelada de panceta con Jäger, mayonesa ahumada y un jeringuillazo de salsa cheddar para darle todavía más fuerza a cada bocado.
Horarios de La Burguer Fest Vigo
Quienes quieran pasarse a disfrutar del evento desde este fin de semana hasta el próximo domingo 23 de noviembre, podrán hacerlo en los siguientes horarios:
- De lunes a viernes: de 19,00 horas a 00,00 horas.
- Fin de semana: de 13,30 horas a 00,00 horas.
