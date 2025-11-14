Air Nostrum refuerza líneas entre Vigo y Mallorca durante las fechas navideñas

Air Nostrum, la aerolínea franquiciada de Iberia para vuelos regionales, ha anunciado un refuerzo de su operativa para la campaña de Navidad 2025, entre lo que se incluyen vuelos extra entre Tenerife y Santiago, así como entre Vigo y Mallorca.

Incrementará un 24% el número de plazas en sus rutas con Baleares. También se mejora la conectividad en Canarias y Melilla y en otros aeropuertos nacionales.

En Baleares, las rutas que se mantienen activas durante todo el año experimentan crecimientos especialmente notables, como la conexión Vigo-Mallorca que aumenta su oferta un 33% . Se opera los siguientes días: 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 de diciembre y 2, 3, 4 y 6 de enero.

También se suma a este refuerzo las rutas Alicante-Ibiza, que aumenta su oferta en un 24%; Ibiza-Valencia, que sube un 27%; Menorca-Valencia, que se aproxima a duplicar su capacidad con un 81% más de plazas y Mallorca-Valencia, que incrementa su operativa en un 54%, según ha explicado la aerolínea en un comunicado.

La programación navideña también contempla refuerzos en rutas estacionales. Así, los pasajeros de Badajoz dispondrán de vuelos adicionales a Mallorca los días 19, 23, 26, 30 de diciembre y 2 de enero. Mientras que Valladolid incrementa su oferta hacia Mallorca en un 18% respecto a la Navidad anterior, facilitando los desplazamientos durante las fiestas. Los días de operativa serán 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 de diciembre y 1, 2, 3 y 4 de enero.

León, por su parte, consolida su conexión de los jueves con Son Sant Joan durante todo el año y suma frecuencias extra en Navidad, lo que supone un aumento del 30% en plazas comparado con el año pasado. Los días de la ruta especial serán 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30 de diciembre y 1, 2, 4, 5, 6 y 8 de enero.

Conexión con Canarias

En Canarias, Air Nostrum mantiene su compromiso con la conectividad interinsular y peninsular, operando vuelos especiales entre Tenerife y Santiago, València y Valladolid los días 22, 26, 29 de diciembre además del 2 y 5 de enero.

Gran Canaria, por su parte, estará conectada con Valencia y León, facilitando los desplazamientos desde y hacia las islas durante el periodo navideño los días 20, 23, 27, 30 de diciembre y 3 de enero.

La operativa internacional también se ve reforzada este año, especialmente en la ruta con Estrasburgo, que contará con vuelos durante todo el mes de diciembre. La ciudad francesa es un destino de muy alta demanda en diciembre por sus famosos mercados navideños que atraen a muchos turistas.

Barcelona estará conectada con la capital de Alsacia los martes y sábados, mientras que Madrid ofrecerá vuelos de lunes a sábado, incluyendo refuerzos adicionales los días 1 y 8 de diciembre. Todos estos vuelos se operarán con aviones CRK de 100 plazas, lo que representa un incremento del 76% en la capacidad total respecto al año anterior.

En Melilla, Air Nostrum incrementa en un 2% el número de plazas disponibles, operando ocho rutas que incluyen los destinos habituales como son Málaga, Barcelona, Almería, Granada, Gran Canaria, Madrid, Mallorca y Sevilla.

Además, se refuerzan especialmente las rutas que registraron mayores ocupaciones el año pasado, como Granada, que aumenta su oferta en un 11%, Almería, con un 27% más de plazas durante la Navidad y Sevilla, que crece un 22%.