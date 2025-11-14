Vigo activa la tarjeta de residentes para el acceso a más de 40 calles en Navidad
Así es el trámite y el documento que el Concello ha comenzado a emitir hoy a solicitud de los vecinos que estén empadronados en las calles centrales
Guía completa de la Navidad de Vigo 2025
Los residentes en las calles centrales de la colosal Navidad de Vigo 2025 pueden ya tramitar su «Autorización de Acceso Exclusivo a Zona de Nadal» emitida por el Concello de Vigo. Fue una de las novedades de tráfico anunciadas el año pasado y que vuelve a activarse en esta edición para facilitar el acceso de los vecinos a sus viviendas durante las jornadas y horas en las que el tráfico quedará restringido. Este año variará en función de los niveles de afluencia.
El permiso se puede tramitar ya a través de la página web del Concello de Vigo (en este enlace). Los residentes deberán introducir sus datos y la calle en la que viven para que el sistema emita la correspondiente autorización. Según ha podido comprobar este periódico, es preciso que se esté empadronado en la dirección para la que se solicita la autorización de acceso exclusivo en Navidad. De lo contrario, no se emitirá el documento.
El documento también se puede solicitar presencialmente en el Ayuntamiento, en horario de atención al público, en el puesto 19 y 19A de la lonja. Fuera del horario de atención al público, se atenderá la demanda en las dependencias de la Policía Local.
«O documento acreditativo deberá situarse nun lugar visible do coche. O documento estará vixente ata o final do desmonte das instalacións do Nadal», explica el Concello de Vigo. «Devandito documento non é preceptivo. A súa posesión e exhibición, conforme ás esixencias da boa fe, contribúe ao obxectivo de manter unha axeitada seguridade e fluidez do tráfico no perímetro da zona de celebración durante o período das festas», agrega.
Calles incluidas para solicitar el permiso:
El listado de calles que incluye el Concello para solicitar el permiso de residente es:
- Poeta Carlos Oroza Fernández
- Porta do Sol
- Pontevedra
- Areal (del número 1/2 hasta el 30)
- Manuel Núñez (del número 1A/2 hasta el 7A/4)
- Velázquez Moreno ( del 1A/2-4 hasta el 7A/10 y del 31/30 hasta el 43/42A)
- García Barbón (del 1/2 hasta el 109/72)
- Cervantes
- Colón
- Montero Ríos
- Darío Álvarez Blázquez
- Roupeiro (García Barbón)
- Canceleiro (del 9/16 hasta el 13/24)
- Praza de Portugal
- Concepción Arenal (del 1 al 3)
- Rogelio Abalde
- Uruguay
- Reconquista (del 9 hasta el 13)
- Rosalía de Castro
- Calexón Canos
- Churruca
- Serafín Avendaño (del 11/10 hasta el 15A/14A)
- Praza da Princesa
- Ronda Don Bosco (del 62 hasta el 64)
- Segunda República
- Magallanes
- Canceleiro Interior
- Heraclio Botana
- Republica Argentina (del 19/10 hasta el 27/24)
- Oporto (del 15/22 hasta el 21/30)
- Praza da Estrela
- Gravina
- Príncipe
- Policarpo Sanz
- Praza de Compostela (del 12 hasta el 18)
- Elduayen
- Gil
- Travesía de Santiago de Vigo
- Herán Cortés (del 1/2A hasta el 7/10A)
- Isabel II
- Santiago
- Poboadores
- Paseo de Alfonso XII
- Urzáiz (del número 1/2 hasta el 48)
Suscríbete para seguir leyendo
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- Oceanográficos tiran «cientos de kilos» de pescado al mar por el veto al quiñón
- Fortaleza de Chocolate en Portugal: la tentación más dulce de Valença regresa por Navidad
- Detenido un vecino de Vigo que estaba lanzando botellas de cristal desde una planta de Vialia hacia la plaza de los cines
- Condenan a un supermercado a indemnizar a 76 trabajadores gallegos por practicar «esquirolaje organizativo» durante una huelga
- Caballero responde a Augas tras la fuga en Eiras: «Quisieron que Vigo se quedara sin agua, es una negligencia»
- Augas alerta al Concello ante el «riesgo de desabastecimiento de más de 400.000 personas» en Vigo
- El encendido de las luces de Navidad de Vigo en primera línea: aforo limitado y solo cuatro accesos a Porta do Sol