Vigo activa la tarjeta de residentes para el acceso a más de 40 calles en Navidad

Los residentes en las calles centrales de la colosal Navidad de Vigo 2025 pueden ya tramitar su «Autorización de Acceso Exclusivo a Zona de Nadal» emitida por el Concello de Vigo. Fue una de las novedades de tráfico anunciadas el año pasado y que vuelve a activarse en esta edición para facilitar el acceso de los vecinos a sus viviendas durante las jornadas y horas en las que el tráfico quedará restringido. Este año variará en función de los niveles de afluencia.

El permiso se puede tramitar ya a través de la página web del Concello de Vigo (en este enlace). Los residentes deberán introducir sus datos y la calle en la que viven para que el sistema emita la correspondiente autorización. Según ha podido comprobar este periódico, es preciso que se esté empadronado en la dirección para la que se solicita la autorización de acceso exclusivo en Navidad. De lo contrario, no se emitirá el documento.

El documento también se puede solicitar presencialmente en el Ayuntamiento, en horario de atención al público, en el puesto 19 y 19A de la lonja. Fuera del horario de atención al público, se atenderá la demanda en las dependencias de la Policía Local.

«O documento acreditativo deberá situarse nun lugar visible do coche. O documento estará vixente ata o final do desmonte das instalacións do Nadal», explica el Concello de Vigo. «Devandito documento non é preceptivo. A súa posesión e exhibición, conforme ás esixencias da boa fe, contribúe ao obxectivo de manter unha axeitada seguridade e fluidez do tráfico no perímetro da zona de celebración durante o período das festas», agrega.

Plano de calles de acceso restingido a residentes durante la Navidad de Vigo 2025. / Concello de Vigo

Calles incluidas para solicitar el permiso:

El listado de calles que incluye el Concello para solicitar el permiso de residente es: