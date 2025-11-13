Vuelve a Vigo el Cine Submarino y la conciencia ambiental

La Semana de Cine Submarino alcanza su 33ª edición con un programa que permitirá a los espectadores descubrir las profundidades marinas de Galicia, Indonesia o Costa Rica, los tesoros arqueológicos de los fondos baleares, el impacto de la sobreexplotación turística en Canarias a través del calderón Nika, o la vida del pez gallano, «O rei», en los arrecifes de Cíes.

Los invitados que participarán en el coloquio posterior a las proyecciones serán la directora del IEO y exalumna de la UVigo, Rosa Figueroa, el director del Ciclo internacional de Cine Submarino de San Sebastián (CIMASUB), David Sánchez, y la bióloga costarricense Beatriz Naranjo.

Susana Reboreda, Cristina Iglesias, Jesús Souza y Elsa Vázquez, en Redeiras. / DUVI

El profesor y codirector del festival, Jesús Souza, destacó en la presentación del programa la calidad de los trabajos y la valía profesional de los invitados, además de recordar la importancia de la conservación «para que las próximas generaciones puedan gozar de los recursos como nosotros lo hicimos».

La otra codirectora, Elsa Vázquez, también incidió en la importancia de «sembrar en las nuevas generaciones el amor a la naturaleza» y destacó el éxito de la edición anterior, que reunió a más de 1.200 personas.

Imagen del documental "Futuro océano" / DUVI

Por su parte, la vicerrectora de Extensión, Susana Reboreda, recordó que el festival está abierto a toda la sociedad y que se celebrará en «un espacio cultural emblemático» como el Teatro García Barbón, en concreto, en el auditorio de la calle Marqués de Valladares.

Más de mil escolares en las sesiones matinales

También asistió a la presentación Cristina Iglesias, coordinadora adjunta de sedes de Afundación, que confirmó que este año serán 1.050 escolares de Primaria de 22 colegios de Vigo y su área los que disfrutarán de las sesiones matinales.

La 33ª Semana de Cine Submarino arrancará el martes 18 con la proyección del cortometraje «O océano non é noso», de Xaime Beiro y Lara González. Y continuará con tres vídeos del Instituto Balear de Estudios en Arqueología Marina (IBEAM) y la producción documental del IEO «El futuro del océano», de Mario Cuesta, que ahonda en el momento crítico que atraviesan los océanos por la sobrepesca o la alimentación.

Fotograma del cortometraje musical "Raja Ampat. The last paradise". / DUVI

La segunda jornada, el miércoles 19, se centrará en vídeos y documentales premiados en 2024 en CIMASUB, que regresa a Vigo por octava vez. Entre las proyecciones previstas están «Red Alert On Corals», que explora el papel fundamental de los arrecifes de coral en la biodiversidad marina y la vida humana; el cortometraje musical «Raja Ampat. The last paradise», rodado en Indonesia; y el documental «Nika, el calderón tropical», sobre la explotación de Tenerife y la nefasta gestión de las últimas décadas.

El jueves 20 se exhibirán varias cortometrajes: «Kallailoi, o mar das meigas», de Jorge Martínez; «Un Xavi», de Xaime Beiro y Lara González en homenaje a Xavi Safont; y «Wild Life-Migrations», con el que el vigués Jorge Candán ganó el Campeonato de España de Vídeo Submarino en 2024.

El público de la última jornada también podrá disfrutar con las imágenes rodadas por el Schmidt Ocean Institute en las aguas profundas de Costa Rica y con el documental «O rei do arrecife das illas Cíes», de José Irisarri, protagonizado por el gallano (Labrus mixtus).