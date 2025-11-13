Dos vigueses, en un proyecto impulsado por Google sobre el impacto laboral de la IA

La Inteligencia Artificial va a revolucionar el mercado laboral tal y como lo conocemos. Pero sus implicaciones todavía están por dilucidar. Un proyecto impulsado por Google trata de anticiparse a esa realidad a través de la opinión de juristas, directivos de compañías, tecnólogos, economistas y expertos en recursos humanos, así como del público general. La abogada Dolores Abuín, especialista en regulación de la IA en Europa, y Jorge Cerqueiro, profesor de la UVigo y decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Vigo, forman parte del equipo que lo ha llevado a cabo durante los últimos dos años.

Ambos son miembros del Observatorio del Impacto Social y Ético de la IA (OdiseIA), una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a expertos y empresas, entre ellas las grandes tecnológicas, y que colabora en proyectos nacionales e internacionales, además de asesorar al Gobierno central.

«La IA nos va a ayudar, pero no es la panacea. Hay que estudiar qué significa y qué riesgos puede conllevar. Y estudios como éste aportan una perspectiva de lo que puede pasar. Hemos entrevistado a expertos de empresas como Iberdrola, BBVA o PwC, y también de otros países como EE UU. Nos dan una visión totalmente realista del impacto de la IA, tanto a nivel personal como dentro de sus compañías», destaca Abuín sobre el Proyecto Google cAIre, que incluye el impacto en el empleo y las profesiones del futuro entre sus 13 líneas de trabajo.

Además de entrevistas a expertos, el estudio incluye la opinión del público general a través de un cuestionario lanzado en redes sociales. Todos coinciden en que la IA supone una «transformación inevitable».

«Hay optimismo, pero los expertos le dan importancia a la regulación y se centran en la necesidad de limitaciones. Tanto para garantizar la seguridad de las empresas, a la hora de implantar sistemas de IA, como de los ciudadanos. La gente debe estar prevenida y protegida frente a los problemas que puedan surgir, que serán muchos y que aún no conocemos», añade Abuín.

Sectores como el de los servicios financieros o el legal están experimentando una «intensa transformación». Y el estudio concluye que los puestos de trabajo más vulnerables serán los centrados en tareas repetitivas y administrativas, así como los mandos intermedios cuyas funciones de supervisión y coordinación están siendo reconfiguradas por la analítica y la automatización.

«Es curioso que en una revolución de este tipo profesiones como la de fontanero no están en riesgo porque no es posible automatizarlas. Y sí los puestos que requieren mayor formación. Ahí están el reskilling y el upskilling para fomentar el reciclaje laboral. De hecho, uno de los artículos del reglamento europeo sobre IA fija la obligatoriedad de formar a los trabajadores y ciudadanos porque esto va a ser un tsunami», destaca.

Algo de lo que también deberían tomar nota los centros educativos: «Es un reglamento ex ante porque todavía no se han dado casos de uso. Pero Universidades, colegios y empresas deberían ir integrando esta necesidad de alfabetización».

Nuevas profesiones

Y es que la IA impulsará nuevos empleos en torno a tres ejes fundamentales: tecnología y ética, humanización del trabajo y gestión del cambio social. «No sabemos exactamente cuáles serán las nuevas profesiones pero hemos enumerado algunas que podrían aparecer como curadores y entrenadores de datos, auditores de algoritmos y sesgos, y expertos sénior formados en IA. Será el uso diario en la empresa el que defina las necesidades», apunta.

Para poder «navegar esta transformación», los trabajadores deberán desarrollar pensamiento crítico , creatividad y resolución de problemas complejos, y habilidades interpersonales y empatía.

El estudio también tiene en cuenta el impacto de la IA en los colectivos vulnerables y subraya como reto que las políticas de formación, regulación y diseño organizativo favorezcan un «progreso laboral inclusivo y sostenible».

«Google ha querido que pongamos el foco en los grupos vulnerables que hoy en día ya tienen dificultades para acceder al mercado laboral. Se trata de que la IA no suponga un riesgo, que no elimine sus posibilidades de tener un empleo porque ya lo hace una IA», señala Abuín.

El «crecimiento exponencial» de estas tecnologías complica, sin embargo, poder legislar para garantizar todos estos derechos: «En agosto entró en vigor el reglamento europeo 2024/1689, aunque lo hará de forma escalonada. Y la UE ya está proponiendo modificaciones para flexibilizarlo. Da una idea de esta complejidad».

El equipo de trabajo del proyecto Google cAIre ha estado coordinado por Ricardo Palomo, catedrático de Economía Financiera de la Universidad CEU San Pablo y también han participado el analista Frank Escandell y el experto en tecnologías José Javier Sesma.