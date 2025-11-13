Detenido un vecino de Vigo que estaba lanzando botellas de cristal desde una planta de Vialia hacia la plaza de los cines
El hombre de 50 años, que presentaba «evidentes signos de embriaguez», fue acusado de un delito de atentado contra la autoridad cuando se revolvió contra los agentes de la Policía Local que acudieron al lugar
Varios testigos que en la tarde de este jueves estaban en el entorno del centro comercial Vialia de Vigo dieron el aviso al 112 para informar de que un hombre estaba lanzando botellas de cristal desde una de las alturas del macrocomplejo olívico hacia la plaza donde se ubican varias atracciones infantiles, entre ellas un enorme faro, zona de paso previo para acceder a las salas de cine Yelmo.
Los hechos ocurrieron a las 18 horas y hasta el lugar acudió una patrulla de la Policía Local, que precisó de la ayuda de los agentes de seguridad del propio centro comercial Vialia de Vigo para detener a este vecino de Vigo, de 50 años de edad, que presentaba «síntomas de embriaguez», según trasladan fuentes policiales.
Y es que el presunto autor de los hechos mostró una actitud agresiva, revolviéndose a la detención, de ahí que los agentes le acusaran de un delito contra la autoridad.
