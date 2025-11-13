La redacción del acuerdo de Medicina aflora resistencia de la USC a ceder control en el grado

El preacuerdo para la descentralización de Medicina que, la semana pasada, anunciaron los tres rectores de las universidades gallegas se basaba en un pacto verbal. Estos días, a la hora de ponerlo por escrito con todos sus detalles, afloran diferencias. Tras las más importantes subyace la resistencia de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) a ceder control sobre la titulación, tal y como revelan fuentes conocedoras de las negociaciones. Destacan, sin embargo, que no parecen «insalvables».

Preguntado por la cuestión, el rector de la Universidad de Vigo (UVigo), Manuel Reigosa, se limita a asegurar que es «optimista» con que el preacuerdo se plasme por escrito y el grupo de trabajo lo apruebe el próximo lunes. Emplaza a ese día, tras el encuentro, para dar más detalles. Espera que sea «útil para a sociedade galega no seu conxunto».

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, coincidió exactamente en el mismo calificativo para describir, esta por la tarde, su visión sobre el pacto para el grado: «Son moi optimista. Sempre confío en que as cousas salgan ben». También desde Educación esperan que haya acuerdo: «Nestes días os reitores están traballando con normalidade na redacción do texto que se elevará ao grupo de traballo».

En el 25 aniversario de Unirisco, sociedad personal de capital riesgo participada por las universidades gallegas y empresas líderes para invertir en fases tempranas de proyectos científicos y tecnológicos, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó a la entidad como muestra de que las tres instituciones académicas pueden trabajar «perfectamente coordinadas». «Este es un ejemplo que esperemos que valga también para otras cosas», deslizó.

Fricciones

El rector vigués, designado por la Xunta para presidir el grupo de trabajo para la descentralización de Medicina, también es la persona que se ha hecho cargo ahora de la redacción del preacuerdo, que estaría consensuando con sus homólogos de forma constante, según explican diversas fuentes.

Además de diferencias sobre algunas de las fechas con las que se trata de concretar el calendario para la futura ejecución del acuerdo, habría otras discrepancias de calado más profundo que tienen que ver con el mando sobre la titulación. En el anuncio del preacuerdo, la semana pasada, se trasladó que los hospitales estarían adscritos a la universidad más cercana a ellos.

A la hora de ponerlo por escrito, sin embargo, la USC ha reivindicado mantener el control sobre la docencia en Vigo y A Coruña. De ahí que la redacción de este punto sea en el que más malabarismos están haciendo los rectores al objeto de que los hospitales queden ligados a la universidad de su territorio, pero al mismo tiempo vinculados a la docencia de la USC, ya que la institución compostelana conservará el título como único.

Según lo trasladado por los rectores, el preacuerdo recoge la descentralización de toda la docencia de segundo ciclo del grado, tanto teórica como práctica, en el transcurso de los próximos tres años académicos. Con sexto ya impartido fuera de Santiago, se dará el paso primero en quinto y luego en cuarto. Se articulará con unidades docentes compartidas en Vigo y A Coruña. En ambas habrá docentes con plaza de la USC y de la universidad del territorio.

A cambio, la UVigo y la Universidad de A Coruña (UDC) mantienen en suspenso su aspiración por su facultad propia y la Xunta bloquea el título para universidades privadas. Abanca, sin embargo, no descarta impartir Medicina.

De aprobarse en el grupo de trabajo, después deberá refrendarlo la comisión de docencia clínica y los tres consellos de goberno de las tres universidades. Un camino largo.