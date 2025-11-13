Cuenta atrás para la apertura del Mercadona de García Barbón

El Mercadona de García Barbón ultima los detalles antes de su gran apertura el próximo lunes día 17 de noviembre. Esta superficie será el séptimo establecimiento de la compañía en Vigo y el más grande hasta la fecha.

Esta nueva tienda en Vigo estará ubicada en el número 106 de la avenida García Barbón y contará con una sala de ventas de casi 1.800 metros cuadrados, 300 más que el de Beiramar, además de un aparcamiento dotado con 96 plazas y más de 3.500 metros cuadrados.

Responderá a un concepto más amplio, más moderno y más eficiente, en línea con el modelo de Cordelerías, abierto en 2023. Entre las novedades más importantes del supermercado de García Barbón, destaca la incorporación de la sección «Listo para Comer», en la que los clientes podrán disfrutar de bebidas frías y platos listos para consumir servidos en envases fabricados con materiales naturales. La sección constará de 8 mesas y 44 sillas.

La tienda también dispondrá de una nueva entrada con doble acristalado que evite corrientes de aire; pasillos más amplios; y un área de descanso con sillas y mesas en la que los clientes podrán consumir los productos recién preparados.

Mapa de las tiendas de Mercadona en Vigo. / Mercadona

Eficiencia y sostenibilidad

El supermercado de Mercadona en García Barbón seguirá el «modelo de tiendas eficientes de la compañía», con espacios más amplios y diáfanos que facilitan la entrada de luz natural, además de nuevos colores y materiales tanto en la fachada exterior de acceso como en la distribución de las distintas secciones.

Desde la compañía aseguran reafirmar su «compromiso con la sostenibilidad a través de la implementación de varias medidas que permiten reducir hasta un 40 % el consumo energético» respecto al modelo de tienda convencional, como la mejora del aislamiento térmico y acústico con la optimización de los materiales y el grosor de paredes y techos o nuevos arcones de congelado más eficientes.

Otra de las medidas es la colocación de módulos fotovoltaicos dirigidos a conseguir cierto nivel de autoconsumo y descarbonización. Según la cadena, «una tienda de Mercadona con paneles solares ahorra aproximadamente un 20 % de su consumo energético anual» respecto a una tienda sin energía fotovoltaica instalada, «lo que supone una reducción aproximada de 30 toneladas de CO2 por supermercado».