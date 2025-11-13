López destaca la construcción como un «sector clave»
El presidente de la Diputación, Luis López, señaló ayer a la construcción como un pilar clave en un desayuno informativo con la Asociación de Constructores de Pontevedra. López reafirmó el compromiso de la institución provincial como «aliado leal» del sector, fundamental para ejecutar las inversiones impulsadas por el organismo a través de diversos planes de cooperación con los ayuntamientos, que superan los 128 millones en los concellos de menos de 50.000 habitantes.
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- La borrasca Claudia pone a Galicia en alerta por riesgo de inundaciones, fuertes vientos y mala mar
- Vecinos de Vigo denuncian destrozos en sus viviendas por obras ajenas: «Quieren sacarme de mi casa»
- Condenan a un supermercado a indemnizar a 76 trabajadores gallegos por practicar «esquirolaje organizativo» durante una huelga
- La nueva hucha de pensiones se llena en Galicia a tres millones por semana
- Augas alerta al Concello ante el «riesgo de desabastecimiento de más de 400.000 personas» en Vigo
- El mejor centollo de Galicia se va al restaurante preferido del rey emérito
- Cuarentones que consumen ‘coca’: el perfil del infractor al volante en Vigo