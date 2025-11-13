López destaca la construcción como un «sector clave»

El presidente de la Diputación, Luis López, señaló ayer a la construcción como un pilar clave en un desayuno informativo con la Asociación de Constructores de Pontevedra. López reafirmó el compromiso de la institución provincial como «aliado leal» del sector, fundamental para ejecutar las inversiones impulsadas por el organismo a través de diversos planes de cooperación con los ayuntamientos, que superan los 128 millones en los concellos de menos de 50.000 habitantes.