Juicio por presunta agresión sexual a una joven en una discoteca

El Juzgado de lo Penal 1 de Vigo acogió ayer un juicio por presunta agresión sexual en una discoteca. Acusado y denunciante, que no se conocían, estaban de fiesta tras sus respectivas cenas de empresa navideñas. La joven dijo que el hombre le tocó en una nalga y se dirigió a ella en «tono burlón». Él lo niega y alega que en el local había mucha gente: «Treinta agentes me rodearon y me detuvieron de malas formas».