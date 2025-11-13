Juicio por presunta agresión sexual a una joven en una discoteca
El Juzgado de lo Penal 1 de Vigo acogió ayer un juicio por presunta agresión sexual en una discoteca. Acusado y denunciante, que no se conocían, estaban de fiesta tras sus respectivas cenas de empresa navideñas. La joven dijo que el hombre le tocó en una nalga y se dirigió a ella en «tono burlón». Él lo niega y alega que en el local había mucha gente: «Treinta agentes me rodearon y me detuvieron de malas formas».
