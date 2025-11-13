«Hércules tendrá un profundo impacto en la calidad de vida de los pacientes de alzhéimer»

La Asociación Afaga dedica sus XXII Jornadas Internacionales, que se celebran el día 22 en la sala de conferencias de Afundación, a la innovación y la investigación en demencias. Para la conferencia inaugural contará con la investigadora portuguesa Ivone Martins, que el año pasado recibió el premio Zendal por un estudio para detectar de forma precoz y tratar el alzhéimer. «Un proyecto muy fuerte y que tendrá un profundo impacto a nivel mundial», defiende esta ingeniera biotecnológica, doctorada en Microbiología y Genética Molecular, de la Universidad de Minho. Por ello, decidió bautizarlo como el semidiós de la mitología Hércules.

-¿En qué consiste Hércules?

Es el seguimiento de otro proyecto más antiguo, EARLY, que consistió en la utilización de bacteriófagos (fagos) o virus de bacterias, que habían sido modificados para detectar a los responsables de la enfermedad de Alzheimer en una fase temprana, ya que estos se forman en el cerebro muchos años antes de los primeros síntomas. Durante nuestros ensayos en EARLY vimos que nuestros bacteriófagos tenían un alto potencial terapéutico y lo decidimos explorar desarrollando un nuevo proyecto, Hércules. Se trata de una tecnología muy innovadora que permitirá un diagnóstico precoz con potencial terapéutico y ayudará en la evaluación, pronóstico y gestión de esta enfermedad. Tendrá un profundo impacto en la calidad de vida de los pacientes con consiguiente beneficio socioeconómico.

-¿En qué punto se encuentra la investigación?

Hemos publicado un artículo que describe la capacidad de detección precoz y el potencial terapéutico de los fagos manipulados, así como una patente internacional. De momento, hemos hecho apenas experimentos en laboratorio y otros pequeños en animales. Pero, durante el próximo año iremos profundizando en ensayos preclínicos en animales, cognitivos y comportamentales. Por lo tanto, no hemos probado nada en humanos y tardará aún mucho tiempo para que lo podamos hacer. Hay primero que realizar ensayos clínicos autorizados en humanos y mediante los resultados seguiremos adelante.

-¿Por qué apuestan por los fagos?

Los fagos tienen varias ventajas. Son virus que sólo infectan bacterias, por lo que son inofensivos para el ser humano y se utilizan desde hace más de un siglo para tratar enfermedades bacterianas. En este trabajo utilizamos fagos filamentosos, que son muy fáciles de manipular genética y químicamente, lo que permite colocar cualquier tipo de molécula en su superficie. Además, debido a su estructura filamentosa, son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica, que es el principal impedimento para llegar al cerebro y para el uso de fármacos en enfermedades neurodegenerativas.

-¿Cómo se emplearía en la práctica? ¿Con una analítica de sangre en personas con antecedentes familiares? ¿Con un cribado general a la población a una edad determinada?

En la práctica se podría usar para la detección precoz y también para la monitorización de la enfermedad a lo largo del tiempo. Se emplearía para detectar la enfermedad en muestras biológicas como sangre y tendría que haber un cribado hecho por parte de los clínicos para testar en grupo de riesgo (personas con antecedentes familiares) o en cualquier persona a partir de una determinada edad. Como herramienta de monitorización se puede usar para controlar la actividad de los nuevos fármacos que puedan surgir.