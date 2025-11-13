Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El instituto iLingua celebra un congreso inaugural en Redeiras

Será los días 20 y 21 y participan universidades de España, Italia, Colombia, EE UU o Senegal

R. V.

El Instituto de Investigación en Lingua de la UVigo (iLingua) celebrará los días 20 y 21 en el edificio Redeiras de O Berbés su congreso inaugural, CIIL25, para generar sinergias entre investigadores, tanto consolidados como nuevos talentos, y atraer también al estudiantado.

El congreso contará con cuatro sesiones plenarias, nueve pósteres y 45 comunicaciones de universidades de toda España, Colombia, Italia, EE UU y Senegal.

Los temas de las conferencias principales serán la creación de recursos, la neurociencia, la inteligencia aumentada y las redes sociales, el derecho a la accesibilidad o las oportunidades de investigación en humanidades digitales. Y serán impartidas por Mercè Lorente, de la Universidad Pompeu Fabra; Vincent Renner, de la Lumiére Lyon2; Chelo Vargas, de la Universidad de Alicante; y Carmen Varo, de Cádiz.

TEMAS

