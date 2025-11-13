Homenaje al personal jubilado de la Universidad de Vigo

El rector Manuel Reigosa presidió ayer el acto de homenaje a los 44 profesores e investigadores y los 20 miembros del personal técnico de administración y servicios que se jubilaron durante el curso pasado 2024/25. Todos recibieron la insignia de la UVigo en reconocimiento a la labor realizada. Reigosa destacó que la institución «é hoxe unha universidade de primera grazas ao esforzo comprometido de cada un de vós», además de proclamar su «agradecemento infinito».