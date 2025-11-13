Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Homenaje al personal jubilado de la Universidad de Vigo

Homenaje al personal jubilado de la Universidad de Vigo | DUVI

Homenaje al personal jubilado de la Universidad de Vigo | DUVI

El rector Manuel Reigosa presidió ayer el acto de homenaje a los 44 profesores e investigadores y los 20 miembros del personal técnico de administración y servicios que se jubilaron durante el curso pasado 2024/25. Todos recibieron la insignia de la UVigo en reconocimiento a la labor realizada. Reigosa destacó que la institución «é hoxe unha universidade de primera grazas ao esforzo comprometido de cada un de vós», además de proclamar su «agradecemento infinito».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
  2. La borrasca Claudia pone a Galicia en alerta por riesgo de inundaciones, fuertes vientos y mala mar
  3. Vecinos de Vigo denuncian destrozos en sus viviendas por obras ajenas: «Quieren sacarme de mi casa»
  4. Condenan a un supermercado a indemnizar a 76 trabajadores gallegos por practicar «esquirolaje organizativo» durante una huelga
  5. La nueva hucha de pensiones se llena en Galicia a tres millones por semana
  6. Augas alerta al Concello ante el «riesgo de desabastecimiento de más de 400.000 personas» en Vigo
  7. El mejor centollo de Galicia se va al restaurante preferido del rey emérito
  8. Cuarentones que consumen ‘coca’: el perfil del infractor al volante en Vigo

Las viguesas congelan el triple de óvulos que hace cinco años

Las viguesas congelan el triple de óvulos que hace cinco años

Dos vigueses, en un proyecto impulsado por Google sobre el impacto laboral de la IA

Dos vigueses, en un proyecto impulsado por Google sobre el impacto laboral de la IA

La Audiencia reconoce a una viuda el derecho a relacionarse con la hija de su marido fallecido

Ivone Martins , investigadora: «Hércules tendrá un profundo impacto en la calidad de vida de los pacientes de alzhéimer»

Ivone Martins , investigadora: «Hércules tendrá un profundo impacto en la calidad de vida de los pacientes de alzhéimer»

López destaca la construcción como un «sector clave»

El BNG afea la «pelea» partidista con la piscina de Teis

Las autopistas de Portugal subirán un 2,32% en 2026 sus peajes, casi la mitad que la AP-9

Caballero ve una «negligencia» que la Xunta en 3 años no cambiase dos válvulas de Eiras

Tracking Pixel Contents