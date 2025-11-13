El encendido de las luces de Navidad de Vigo en primera línea: aforo limitado y solo cuatro accesos a Porta do Sol

Vigo cuenta las horas para el encendido de las luces de Navidad 2025. Vigo y todo el planeta, según el alcalde, Abel Caballero. Este sábado 15 de noviembre pulsará el botón que encenderá 12 millones de luces por toda la ciudad. De todo tipo y de todos los colores. Un acto multitudinario en Porta do Sol que obliga a activar un amplio dispositivo de seguridad y a establecer aforo limitado.

Hasta mañana viernes no se conocerá la hora exacta del encendido de las luces de Navidad de Vigo. Caballero avanzó que será sobre las ocho de la tarde. El tiempo podría provocar que se adelantara o se atrasara ligeramente. Amenaza lluvia, pero a priori, la intención del Concello de Vigo es celebrarlo igualmente «Si llueve, llevaremos paraguas de colores para hacer juego con las luces de colores de la Navidad de Vigo», aseguró ayer el regidor olívico.

Aunque todavía no se han desvelado los pormenores del acto central del encendido de las luces en Porta do Sol, el plan de autoprotección del evento, al que ha tenido acceso este periódico, desvela ya cómo se distribuirá la plaza para poder acoger a los miles de personas que se prevé que se congreguen. Y, como en anteriores ocasiones, habrá aforo limitado. En total, serán 7.000 las personas que puedan ver el sábado en primera fila el espectáculo.

Vigo enciende sus luces para la Navidad 2024 /

Zonas despejadas de público

Toda la Porta do Sol estará vallada y los accesos, controlados. En el corazón de la plaza se estima que podrán estar un máximo de 2 personas de pie por metro cuadrado, tal y como establece la Ley de Espectáculos de Galicia. De hecho, por motivos de seguridad, no habrá público ni en la Praza da Princesa ni tampoco hacia la zona de Elduayen. «Una vez alcanzado el máximo, se cerrarán los accesos», se expone en el Plan de Autoprotección.

Aunque por el momento el Concello no ha desvelado a qué hora se abrirá el recinto, a tenor del plan del año pasado, todo apunta a que será sobre las seis de la tarde, dos horas antes del encendido.

Accesos a Porta do Sol

Las personas que quieran acceder al centro neurálgico del encendido de las luces de Navidad de Vigo tendrán que tener en cuenta que solo podrán entrar a Porta do Sol desde cuatro puntos, que serán las únicos acceso habilitados: desde Policarpo Sanz, Carral, Príncipe y Doctor Cadaval. Para los residentes, habrá pasillos laterales habilitados para que puedan acceder a sus viviendas.

Plano de accesos y salidas a Porta do Sol durante el encendido de las luces de Navidad de Vigo 2025. / Oficial

A mayores, se establecerá una zona acotada junto al árbol de Porta do Sol para Personas con Movilidad Reducida y que podrán acceder desde Doctor Cadaval acompañados por voluntarios del evento.

Además de los miles de personas que se prevé que se congreguen en la plaza central, los responsables de Seguridad prevén que también haya importantes concentraciones de público en la Farola de Urzáiz (donde hay una pantalla en la que probablemente se podrá seguir el evento), Príncipe, Rosalía de Castro, Gran Vía o Policarpo Sanz, donde se encuentran los principales elementos decorativos de la Navidad de Vigo 2025.