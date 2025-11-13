La Xunta insiste en celebrar una reunión técnica para reparar las válvula de Eiras: «No se soluciona con un parche»

Aunque los embalses del área rozan ya el máximo de su capacidad para la temporada de lluvias, la «guerra del agua» sigue vigente entre Concello de Vigo y Xunta de Galicia. Dos días después de que la consellería de Medio Ambiente denunciara el riesgo de desabastecimiento para más de 400.000 personas en el área por el estado de dos válvulas en la presa de Eiras, el gobierno autonómico sigue insistiendo en buscar una salida para ello.

La delegada territorial del mismo, Ana Ortiz, respondió este jueves al alcalde de la ciudad al asegurar que «vuelve a mentir descardamente a la ciudadanía con un tema muy serio». En ese sentido recuerda que después de años de batalla judicial, el gobierno local impidió a los técnicos de Augas de Galicia trabajar «de forma libre e independiente» en las instalaciones hidráulicas, algo que habría llevado a una solución que «no se soluciona con un parche». Ortiz vuelve a insistir en que se debe celebrar una reunión técnica para «evaluar la situación y buscarle una solución a un problema grave que no propició la Xunta», sino un «descuido» de los operarios municipales.

Los argumentos del Concello

«Llevan tres años al frente de esa instalación, porque la reclamaron, y no quisieron sustituir dos válvulas que cuestan 50.000 euros -cada una-», refirió el miércoles Abel Caballero a través de un audio remitido a los medios en el que tacha de «mentira» el contenido de la carta que este lunes Augas le envió al consistorio.

Caballero citó además el convenio del 2023 que desglosa la gestión de la presa, el cual, como ha comprobado FARO, esgrime que «las válvulas de abastecimiento -y las compuertas de la torre de toma- serán accionadas por FCC Aqualia -empresa concesionaria- en función del caudal», pero, incidió varias veces, «su mantenimiento y conservación corresponde a Augas de Galicia», específicamente por medio de su contratista, la firma Ain Active Om S. L.

Convenio entre Concello y Augas de Galicia, en el que se establece que el mantenimiento correrá a cargo del organismo autonómico / FdV

Entre las funciones atribuidas a esta empresa se encuentran todas las relacionadas con el mantenimiento y conservación de las instalaciones, tales como la videovigilancia, los accesos, el desagüe, la toma de abastecimiento o la iluminación. En este sentido, el regidor olívico amenazó con recuperar las llaves de la presa «si en dos días no inicia el cambio de las válvulas»: «Nos vamos a encargar nosotros y, a partir de ahí, pediremos la reversión al Ayuntamiento de Vigo, porque ya se ve que no se puede dejar en manos de la Xunta».

«Teníamos previsto el cambio de esas válvulas; si nosotros tuviéramos la propiedad y no nos la hubieran quitado hace tres años, las habríamos cambiado porque las habíamos metido en el PERTE del agua», admitió, igualmente, el alcalde.