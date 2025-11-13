Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una ciudad cada vez más colorida

El Concello lanza la duodécima edición del «Vigo, cidade de cor», con once nuevos grandes murales, que permitirán tener ya más de 200 en la urbe

Uno de los murales de ediciones anteriores.

Uno de los murales de ediciones anteriores. / Ricardo Grobas

Pablo Galán

Pablo Galán

Vigo ha ganado color en los últimos años y lo seguirá haciendo. El gobierno local aprueba una nueva convocatoria del programa «Vigo, cidade de cor», que vivirá en 2026 su duodécima edición con la creación de otras 11 obras de grandes dimensiones que se sumarán a las 190 creadas desde la puesta en marcha del programa en 2014, por lo que se superará la barrera de las 200.

«Estamos entre las grandes ciudades del mundo con más murales al aire libre, una gran dimensión de color que inunda Vigo», destaca el alcalde, Abel Caballero.

Por otro lado, el gobierno municipal dará luz verde también a la programación del Vigo Nature, que incide en el «cambio de concepto de pasar de un viejo zoológico en el que casi torturaban a los animales a un modelo de educación y divulgación ambiental».

Reclamación

Caballero sacó también su lado reivindicativo al reclamar a la Xunta que «se haga cargo» del coste que afronta el Concello para sostener el servicio de ayuda a domicilio, 12 euros por hora. «Nosotros estamos dispuestos a prestar el servicio, pero ellos se tienen que hacer cargo del dinero porque es su competencia, pero la Xunta vulnera la ley y está esquilmando al Concello», añadió el alcalde vigués.

