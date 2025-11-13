El catedrático de la UVigo Luis Liz Marzán vuelve a estar entre los científicos más citados del mundo

El catedrático de la Universidad de Vigo Luis Manuel Liz Marzán, vinculado al Centro de Investigación Cooperativa en Biomateriales (Cinbio) y al CIC biomaGUNE de San Sebastián, es el único investigador de la institución académica viguesa recogido en el Highly Cited Researchers 2025, la clasificación que elabora anualmente Web of Science y que reconoce el personal investigador que demostró un influjo significativo a través de la publicación de múltiples artículos, altamente citados, en la última década.

Se trata de uno de los científicos españoles de mayor proyección internacional, que regresó a la Universidad de Vigo en 2022 diez años después de su marcha al País Vasco, para liderar su propio grupo en el Cinbio del campus. Recuperaba así su plaza a tiempo parcial, compatibilizando la investigación y la docencia con su trabajo en el CIC biomaGUNE de San Sebastián.

Liz Marzán, con miembros de su grupo de investigación en el Cinbio de la UVigo / Alba Villar

Del resto de universidades gallegas, aparece en la lista Álvaro Goyanes, profesor de la Facultad de Farmacia de la Universidade de Santiago. La clasificación de este año registra un total de 6.868 personas de 60 países o regiones.

Estudios con nanopartículas

Liz-Marzán es miembro de la Real Academia de Ciencias de España, la Academia Europea de Ciencias y la Academia Europea. Es coautor de aproximadamente 600 publicaciones y 10 patentes, y ha recibido varios premios de investigación nacionales e internacionales, incluyendo dos subvenciones avanzadas del ERC (2011-2016; 2018-2023). Sus intereses actuales incluyen la síntesis y el ensamblaje de nanopartículas, la nanoplasmónica, los nanomateriales quirales y el desarrollo de herramientas de detección y diagnóstico basadas en nanopartículas que lograron situarle en el 1% de los más citados dentro de su campo.