Caballero ve una «negligencia» que la Xunta en 3 años no cambiase dos válvulas de Eiras

El Concello culpa directamente a Augas de Galicia de la fuga producida en la presa de Eiras debido al mal estado de una válvula. Después de que el organismo dependiente de la Xunta alertase el martes del «riesgo de desabastecimiento de más de 400.000 personas», el alcalde replicó que esta incidencia es responsabilidad exclusiva del gobierno autonómico. Abel Caballero avisó además que reclamará la gestión del embalse «si en dos días» no reemplaza tanto la pieza dañada como otra que también está deteriorada: «Nosotros teníamos previsto su cambio».

«Llevan tres años al frente de esa instalación, porque la reclamaron, y no quisieron sustituir dos válvulas que cuestan 50.000 euros [cada una]», afeó Caballero, que tachó de «mentira» el contenido de la carta que Augas envió al consistorio. El alcalde citó además el convenio del 2023 que desglosa la gestión de la presa, el cual, como ha comprobado FARO, esgrime que «las válvulas de abastecimiento —y las compuertas de la torre de toma— serán accionadas por FCC Aqualia —empresa concesionaria— en función del caudal», pero, incidió varias veces, «su mantenimiento y conservación corresponde a Augas de Galicia», específicamente por medio de su contratista, la firma Ain Active Om S. L.

En este sentido, amenazó con recuperar las llaves de la presa «si en dos días no inicia el cambio de las válvulas»: «Nos vamos a encargar nosotros y, a partir de ahí, pediremos la reversión al Ayuntamiento de Vigo, porque ya se ve que no se puede dejar en manos de la Xunta». «Teníamos previsto el cambio de esas válvulas; si nosotros tuviéramos la propiedad y no nos la hubieran quitado hace tres años, las habríamos cambiado porque las habíamos metido en el PERTE del agua», admitió, igualmente, el alcalde.

Sobre los supuestos atrancos a los técnicos por parte del Concello denunciados por la entidad autónoma dependiente de Medio Ambiente, el regidor exigió, irónicamente, «que den los nombres inmediatamente [de quien lo ha hecho] para ir a denunciarlos a los tribunales».

Finalmente, Caballero rechazó la reunión solicitada por Augas porque «quieren montar un lío»: «Es una negligencia, quisieron que Vigo se quedara sin agua y, afortunadamente, las lluvias llenaron la presa de Eiras; es el absoluto antiVigo de la Xunta», zanjó.

La conselleira Ángeles Vázquez reiteró ayer que, aunque la Xunta asumió la gestión del embalse en 2023, no fue hasta este año cuando los técnicos de Augas pudieron acceder a esas válvulas y comprobar su mal estado, que ha atribuido a la «dejadez» del Concello. Por todo ello, volvió a urgir una reunión técnica «porque hay que acometer obras de urgencia» y resolver «un problemón».