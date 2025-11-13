El BNG afea la «pelea» partidista con la piscina de Teis

El BNG exigió ayer al Gobierno local y a la Diputación que pongan fin a la «permanente pelea partidista» y firmen «de inmediato» el convenio para la reforma integral de la piscina de Teis, un proyecto que requiere una inversión de 5 millones de euros. El portavoz municipal de los nacionalistas calificó de «indecente» que la rúbrica del acuerdo siga bloqueada por la disputa «a cuenta de una simple fotografía».