Las autopistas de Portugal subirán un 2,32% en 2026 sus peajes, casi la mitad que la AP-9

Los peajes de las autopistas y autovías lusas subirán el próximo 1 de enero un 2,32%, casi la mitad de lo que lo hará la AP-9 en Galicia. El cálculo se efectúa en función del IPC de octubre publicado por el INE portugués, más un 0,1% acordado con las concesionarias. En el caso de la Autopista del Atlántico, se aplica el IPC de octubre más el 1% pactado como compensación de las obras acometidas en el vial, como la ampliación del puente de Rande.

La tasa de inflación interanual de octubre, en la que no se tiene en cuenta la vivienda, es el indicador que sirve de referencia en Portugal para la actualización anual de la mayoría de los peajes. Solo en el caso de Lusoponte —concesionaria de los puentes Vasco da Gama y 25 de Abril— se toma septiembre como referencia. Por ley, las concesionarias deben presentar al Gobierno su propuesta de revisión de peajes antes del 15 de noviembre para que entre en vigor el 1 de enero del año siguiente, y el Estado dispone de 30 días para pronunciarse.

Tanto en 2020 como en 2021 el indicador de referencia fue negativo, por lo que los peajes no variaron, mientras que en 2022 la evolución del IPC llevó a una subida del 1,83%. En 2023, ante un escenario de aumento cercano al 10%, el Gobierno intervino y limitó la subida a un 4,9%, alcanzando un acuerdo con las concesionarias tras rechazar propuestas de incremento del 9,5% y el 10,5%.

El pacto estableció que por encima del 4,9%, un 2,8% correría a cargo del Estado y el resto lo asumirían las concesionarias, que a cambio recibieron como compensación la posibilidad de incrementar los peajes un 0,1% adicional durante los cuatro años siguientes respecto a la tasa de actualización que les correspondería.

En la AP-9, el incremento en los peajes rondará el 4,4% al sumar la inflación y el canon anual que Audasa recibe por las obras de ampliación acometidas en Rande y Santiago hace una década.