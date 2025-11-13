La acusada del crimen de la estación fue víctima de presunto maltrato meses antes

Silvia G.V., la mujer de 36 años en prisión provisional por presuntamente matar hace una semana a cuchilladas a un vigués de 56 con el que compartía chabolo en la antigua estación de autobuses de Vigo, fue supuestamente víctima de violencia de género por parte de un anterior compañero sentimental en julio, aunque dicho hombre niega que fueran pareja. El juicio, en el que ella debe declarar, iba a celebrarse ayer, pero se suspendió porque el acusado, que se declara inocente, renunció a su abogado de oficio por «pérdida de confianza». La fiscal no se opuso en aras de garantizar el derecho de defensa y la jueza accedió a aplazar la vista a la espera de que se le designe nuevo letrado.

Los hechos ocurrieron hace algo más de cuatro meses, la noche del 3 de julio, en la habitación de la pensión donde vive el hombre. Según la Fiscalía, que pide un año de cárcel para el acusado, supuestamente agarró de los brazos a Silvia, la echó del dormitorio y la empujó por las escaleras de la planta. Ella fue asistida en el Hospital Povisa ya que presentaba laceraciones, escoriaciones y hematomas. Según testigos, el acusado niega el maltrato, señalando que, a raíz de conocerla y dado que no tenía hogar, le echó una mano dejándola dormir en su coche y que el día de los hechos la mujer había ido a la habitación, pero no podía estar allí, según esta versión, dado que no estaba alojada.

La mujer está diagnosticada de enfermedad mental y, hasta su arresto el jueves, llevaba un tiempo pernoctando en la estación.