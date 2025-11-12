Vigo y Pontevedra, incomunicadas por tren entre las 11.00 y las 13.00 horas

Entre la previsible subida de los peajes de la AP-9 hasta superar los 5 euros por viaje entre Vigo y Pontevedra y el fin de los bonos gratuitos en el tren, toca tirar de calculadora y horarios para desplazarse entre las dos mayores ciudades de la provincia. Y aunque el Eje Atlántico sea la línea de Media Distancia más utilizada de toda España, la ausencia de un servicio cadenciado o de Cercanías hace que no pueda ser una alternativa útil.

Actualmente hay alrededor de una veintena de frecuencias por sentido entre ambas urbes, con picos de 44 los días laborables. Sin embargo, en más de la mitad de ellas (24) hay que aguardar al menos 45 minutos hasta que llegue el siguiente convoy, una cifra muy lejos de lo deseable para un área metropolitana que roza los 600.000 habitantes.

Así, en la franja matinal hay dos auténticas lagunas para viajar desde Vigo entre las 8.14 y las 9.46 horas y, especialmente, entre las 10.49 y las 13.02 horas.

Así, un estudiante de la Universidad de Vigo que tenga clase en el campus pontevedrés después del mediodía deberá despertarse sobre las ocho de la mañana para llegar a tiempo. Como alternativas, el transporte por carretera o incluso un paseo en bicicleta, que permitiría ir y volver en menos tiempo.

Precios

Los precios por un solo billete oscilan entre los 3,30 euros de los regionales de Guixar (30 minutos de viaje), los 3,80 de los MD de Urzáiz (entre 12 y 15 minutos) o las tarifas «a mercado» del AVE y Avlo. A diferencia de otros corredores como el AvA Coruña-Santiago-Ourense, Renfe no ofrece billetes sinergiados en los trenes a Madrid para estos trayectos intermedios, por lo que el precio se dispara entre los 9 y 11 euros para este viaje en Alta Velocidad de apenas un cuarto de hora.

El parón nocturno de la línea oscila entre las siete horas y cuarto y las ocho horas en función del sentido de circulación, aunque con desigualdades entre ellos. Por ejemplo, la última partida desde Urzáiz es a las 21.50 horas, mientras que a partir de esa hora hay hasta cuatro llegadas procedentes desde Pontevedra. Como ejemplo: en los meses de junio y julio las cuatro primeras frecuencias desde Vigo salen todavía de noche, mientras que la última llega a su destino todavía de día.