Vigo bate récord de población: esta es la cifra clave

Vigo tiene el mayor número de habitantes de su historia. La cifra récord que hoy ha compartido el alcalde, Abel Caballero, supera los 304.000 vecinos en el municipio. «Hoy Vigo tiene concretamente 304.002 habitantes, una muy buena noticia», señala el regidor.

Desde el gobierno local presentan este hito como una señal de que cada día la localidad y su área son más atractivas «y todavía lo será más con las acciones que se van a realizar con respecto a la vivienda», añade Caballero.

Con todo, el Instituto Nacional de Estadística, por su parte nunca, ha reconocido los más de 300.000 habitantes que recoge el padrón municipal. Los últimos datos del INE con fecha de 2024 sitúan la población del concello en 293.977 habitantes.