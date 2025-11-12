Vigo bate récord de población: esta es la cifra clave
El municipio supera ya los 304.000 empadronados
Vigo tiene el mayor número de habitantes de su historia. La cifra récord que hoy ha compartido el alcalde, Abel Caballero, supera los 304.000 vecinos en el municipio. «Hoy Vigo tiene concretamente 304.002 habitantes, una muy buena noticia», señala el regidor.
Desde el gobierno local presentan este hito como una señal de que cada día la localidad y su área son más atractivas «y todavía lo será más con las acciones que se van a realizar con respecto a la vivienda», añade Caballero.
Con todo, el Instituto Nacional de Estadística, por su parte nunca, ha reconocido los más de 300.000 habitantes que recoge el padrón municipal. Los últimos datos del INE con fecha de 2024 sitúan la población del concello en 293.977 habitantes.
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- La borrasca Claudia pone a Galicia en alerta por riesgo de inundaciones, fuertes vientos y mala mar
- Las cofradías retiran lotes de almeja de las lonjas por la caída de precios
- El transporte escolar en Galicia, bajo vigilancia especial desde este lunes
- Vecinos de Vigo denuncian destrozos en sus viviendas por obras ajenas: «Quieren sacarme de mi casa»
- Hallado el cuerpo sin vida de un hombre en la antigua nave de Pescanova de Vigo
- Condenan a un supermercado a indemnizar a 76 trabajadores gallegos por practicar «esquirolaje organizativo» durante una huelga
- La nueva hucha de pensiones se llena en Galicia a tres millones por semana