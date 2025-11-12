Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vigo acogerá el cuarto Foro sobre Sostenibilidad de productos del mar a principios de 2026

La reunión entre la Xunta y Nueva Pescanova. | Xoán Álvarez

La reunión entre la Xunta y Nueva Pescanova. | Xoán Álvarez

La Consellería de Mar y la Fundación Nueva Pescanova revalidaron su convenio de colaboración que permitirá, entre otra actividades, desarrollar el IV Foro sobre Sostenibilidad de productos del mar que se celebrará en el primer semestre de 2026 en la ciudad de Vigo y convertirá a la comunidad en referente del sector.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents