Vigo acogerá el cuarto Foro sobre Sostenibilidad de productos del mar a principios de 2026
La Consellería de Mar y la Fundación Nueva Pescanova revalidaron su convenio de colaboración que permitirá, entre otra actividades, desarrollar el IV Foro sobre Sostenibilidad de productos del mar que se celebrará en el primer semestre de 2026 en la ciudad de Vigo y convertirá a la comunidad en referente del sector.
