Vecinos de Cordelerías reclaman el cierre total de la nave de Pescanova

A primera hora de la tarde del pasado domingo fue localizado el cadáver de un hombre en la antigua nave de Pescanova. El varón se cayó desde una altura en una muerte que, según las primeras indagaciones, habría sido accidental. Pero no es el primer incidente que tiene lugar en esta nave abandonada. Ya se vivieron otras caídas de personas que entraban allí a pernoctar, incendios y reyertas que requirieron la intervención de los servicios de emergencias. Es por ello que, la comunidad de vecinos de Jacinto Benavente 15, donde se ubicaba previamente Cordelerías Mar, ubicada muy cerca de la antigua nave de Pescanova, ha remitido un nuevo escrito al alcalde de Vigo para denunciar el abandono de esa antigua instalación «con condiciones de insalubridad provocada por la acumulación de residuos y basura». «Reiteramos una vez más la necesidad de que adopten las medidas necesarias para el cierre total del acceso a la nave y garantizar así la buena convivencia del vecindario y que no se produzcan nuevos incidentes», apuntan.

Por otro lado, el Concello de Vigo urgió ayer a la Xunta de Galicia el vallado de la antigua estación de autobuses, tras la muerte de un hombre presuntamente a manos de una mujer en las inmediaciones de dichas instalaciones la semana pasada. La cuarta teniente de alcalde y concejala de Urbanismo y Vivienda, María José Caride, aseguró que el Ayuntamiento ya autorizó hace nueve meses a la Xunta el cierre de la antigua estación de la Avenida de Madrid, con la condición de que se lleve a cabo con un vallado practicable, para que pueda ser desmontable con facilidad en caso de urgencia. La delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, no tardó en responder, alegando que la administración autonómica ya trabaja en dicho vallado para garantizar la seguridad. Alega, sin embargo, que es necesaria la actuación de los servicios sociales del Ayuntamiento de Vigo para que atiendan a las personas que allí pernoctan antes de perimetrar el edificio.