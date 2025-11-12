La universidad china de Hunan visita el Chuvi

Una delegación de la Central South University (CSU) de Hunan (China) visitó ayer el Hospital Álvaro Cunqueiro y el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, en el marco del acuerdo con la Xunta y el gobierno de esta región en los ámbitos de salud y biotecnología. La delegación, con representantes del Xiangya Hospital de Changsha, analizaron posibles sinergias.