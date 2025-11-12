Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La universidad china de Hunan visita el Chuvi

Una delegación de la Central South University (CSU) de Hunan (China) visitó ayer el Hospital Álvaro Cunqueiro y el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, en el marco del acuerdo con la Xunta y el gobierno de esta región en los ámbitos de salud y biotecnología. La delegación, con representantes del Xiangya Hospital de Changsha, analizaron posibles sinergias.

