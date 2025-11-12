Una ciudad «de moda» para reflexionar sobre los desafíos del futuro

Ser una ventana al mundo desde la que hacerse preguntas para reflexionar y alcanzar conclusiones encaminadas a lograr una mejor sociedad. Es el objetivo del Vigo Global Summit 2025, impulsado por la Zona Franca y conducido por la periodista Mamen Mendizábal, con más de mil inscritos. La segunda edición del evento comenzó hoy y finaliza mañana. En dos jornadas, el auditorio-palacio de congresos Mar de Vigo reúne a una veintena de referentes del progreso económico y social, entre ellos, dos nombres propios: los Premios Nobel de Economía y Paz Daron Acemoğlu y Dmitrij Muratov, respectivamente. Un lujo para la ciudad, que, como destacó el delegado del Estado en el Consorcio, David Regades, «está de moda económica, tecnológica e industrialmente». «Mucho se lo debemos al alcalde [Abel Caballero]. Europa nos mira. Con fondos europeos, transición energética y reindustrialización, Vigo está en posición de mostrarse como una región periférica que puede liderar la nueva agenda europea», continuó, a la vez que presumió del músculo industrial de la urbe y su área.

«En estos dos días, contaremos con un panel de analistas que nos ayudarán ya no a encontrar una pócima mágica para los desafíos que tiene el mundo, sino a poner sobre la mesa las piezas de este tablero que es la geopolítica actual, la revolución tecnológica y digital y su impacto en la economía para intentar encontrar certezas en un momento en el que la incertidumbre solo ofrece muchas preguntas y pocas respuestas», destacó Regades antes de anotar que «no hay desarrollo económico sin desarrollo social ni calidad de vida sin generación de riqueza y empleo digno». «Ninguna acción política tiene valor alguno si no es para mejorar la calidad de vida de la gente», apostilló ante un público en el que había representantes de empresas e instituciones de la ciudad, así como estudiantes. También participaron en la jornada inaugural el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet; el alcalde olívico, Abel Caballero; y Xosé H. Vázquez, catedrático de Organización de Empresas de la UVigo y director editorial de la segunda edición del Vigo Global Summit.

Regades puso en valor la importancia de la innovación, la sostenibilidad y el talento no solo para «producir más», sino también para hacerlo «mejor». Además, destacó la necesidad de la «colaboración público-privada», las «sinergias entre administraciones y unas empresas que apuestan por la investigación y el conocimiento, con referentes globales en sus sectores». «La fuerza de Vigo surge cuando instituciones, empresas y universidad se sientan a resolver juntos desafíos concretos. Hemos hecho del empleo tecnológico un eje estratégico, situando a Vigo como líder en España entre las ciudades de más de 200.000 habitantes, con un 14% de empleo TIC, por encima de Zaragoza, Madrid o Barcelona y frente a la media estatal del 6%. El Vigo Global Summit refuerza todo ese ecosistema, refuerza la dinámica de una ciudad en la que se busca la excelencia empresarial y el empleo de calidad», aseveró el delegado del Estado antes de comentar que eventos como este ayudan a «afrontar los retos» que presenta la revolución tecnológica.

«Es una transición que afecta a todo: al empleo, la salud, la igualdad, la cultura y el ocio. La nueva distribución del tiempo va a reconfigurar los cambios sociales», esgrimió. «Nadie tiene todas las respuestas y quien lo crea y lo difunda no deja espacio al diálogo o a la reflexión. Ese es nuestro objetivo estos dos días: dudar, escuchar, dialogar, compartir y aprender. Necesitamos parar y frenar el ruido que lo invade todo», resumió.

ADN económico de Vigo

Caballero ensalzó el ADN económico de Vigo, una urbe capaz de afrontar «con éxito, ganas y optimismo el presente y el futuro», y dejó claro que «la paz es la garantía para la buena marcha de la economía y el bienestar». «Un mundo en paz es el gran objetivo, y se tiene que conseguir desde la política. Las instituciones somos importantes en la forma de entender el mundo», pregonó el regidor, que alertó de que «los parámetros políticos, sociales y económicos están «quebrando». Apeló a la «cooperación» frente a los retos de los tiempos actuales, «convulsos».

Escotet puso el acento en la necesidad de proteger la verdad para preservar la democracia en un momento en el que «el mundo está cambiando». «No es un proceso armonioso, sino disruptivo y contradictorio, con variables que no se manifiestan en un primer momento», trasladó antes de recetar «escuchar y mirar alrededor para aprender» y encontrar la semilla de la «innovación». «La reflexión estratégica es muy valiosa», añadió en referencia al congreso.

Vázquez también se centró en la idoneidad de «provocar una reflexión» para conseguir «un futuro más responsable y lúcido». «El diálogo con el mundo siempre es fértil», indicó. Señaló que la inteligencia artificial debe ser un «motor de crecimiento», así como de «cohesión social y sostenibilidad», y apeló a la necesidad de fortalecer la libertad de expresión para que «el progreso perdure».

El Vigo Global Summit continúa mañana. Intervendrán Emma Gómez, directora general de la Asociación para el Progreso de la Dirección; Amparo Alonso, catedrática de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial; Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social de España; Inés Bermejo, directora general de HP Iberia; y Javier Sesma, vicepresidente sénior de Desarrollo de negocio global en TK Elevator.

Hoy, fue el turno del Nobel de la Paz de 2021, Dmitrij Muratov; mañana, el del Nobel de Economía de 2024, Daron Acemoğlu. Por la tarde, habrá un monólogo de Carlos Blanco y un concierto de Baiuca.