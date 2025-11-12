Simposio sobre el acogimiento de migrantes en la Iglesia

La diócesis de Tui-Vigo organiza este sábado 15 de noviembre el simposio «Comunidades acogedoras y misioneras. Identidad y marco de la pastoral con migrantes», a cargo del obispo de Mondoñedo-Ferrol, monseñor Fernando G. Cadiñanos, en el Seminario Mayor entre las 10:30 y las 14:30 horas.