San Enrique, el astillero vigués que más gusta a la industria del cine
San Enrique vuelve a ser elegido, esta vez para ‘A morte nos teus ollos’
Más de veinte años después de que Los lunes al sol retratase desde sus grúas el desencanto obrero de los astilleros vigueses, el San Enrique vuelve a ponerse frente a las cámaras. Esta vez lo hace bajo la mirada del cineasta Guillermo de Oliveira, que eligió las instalaciones del histórico espacio industrial para rodar parte de su nuevo largometraje, A morte nos teus ollos, un thriller de tono negro y policial ambientado en los años noventa.
El proyecto, que se rueda estos meses en Vigo y su área metropolitana, revive una época marcada por luces de neón, fábricas herrumbrosas y moral ambigua. La historia gira en torno a dos policías corruptos atrapados en una trama sin salida, inspirada libremente en sucesos reales de aquella década. Para recrear ese aire áspero y decadente, el equipo buscaba un escenario industrial con personalidad, y el astillero fue la opción más razonable para el proyecto.
Las grabaciones se realizaron el pasado 7 de noviembre, en una zona especialmente acondicionada fuera del área de producción, donde actualmente se desarrollan proyectos para Bluenewables, Ferrovial y Dragados Offshore.
Desde la dirección del astillero, perteneciente al grupo Marina Meridional, quisieron agradecer la confianza del equipo de Oliveira y celebraron que el enclave conserve su doble identidad: la de motor industrial y, al mismo tiempo, parte viva del imaginario cinematográfico vigués.
Dos décadas después del estreno de una de las grandes obras del cine español, el metal, la niebla y el Atlántico siguen siendo el mejor decorado para contar historias.
