San Enrique, el astillero vigués que más gusta a la industria del cine

Más de veinte años después de que Los lunes al sol retratase desde sus grúas el desencanto obrero de los astilleros vigueses, el San Enrique vuelve a ponerse frente a las cámaras. Esta vez lo hace bajo la mirada del cineasta Guillermo de Oliveira, que eligió las instalaciones del histórico espacio industrial para rodar parte de su nuevo largometraje, A morte nos teus ollos, un thriller de tono negro y policial ambientado en los años noventa.

El proyecto, que se rueda estos meses en Vigo y su área metropolitana, revive una época marcada por luces de neón, fábricas herrumbrosas y moral ambigua. La historia gira en torno a dos policías corruptos atrapados en una trama sin salida, inspirada libremente en sucesos reales de aquella década. Para recrear ese aire áspero y decadente, el equipo buscaba un escenario industrial con personalidad, y el astillero fue la opción más razonable para el proyecto.

Las grabaciones se realizaron el pasado 7 de noviembre, en una zona especialmente acondicionada fuera del área de producción, donde actualmente se desarrollan proyectos para Bluenewables, Ferrovial y Dragados Offshore.

Desde la dirección del astillero, perteneciente al grupo Marina Meridional, quisieron agradecer la confianza del equipo de Oliveira y celebraron que el enclave conserve su doble identidad: la de motor industrial y, al mismo tiempo, parte viva del imaginario cinematográfico vigués.

Dos décadas después del estreno de una de las grandes obras del cine español, el metal, la niebla y el Atlántico siguen siendo el mejor decorado para contar historias.